Страница 638 из 638
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46360
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.10.25 - 14:50
#9556
Цитата:
Vit:

Цитата:
Тогда может и мужик на фронт передумал бы идти, смысл потерял бы.

А как же защита Родины, денацификация и демилитаризация?
Ты что, дискредитируешь русский патриотизм?
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17050
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.10.25 - 19:36
#9557
Латвия готовится оборонятся от российских танков. Наскладировала на таможни противотанковые ежи и зубы дракона) похоже всерьёз подготавливаются.

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8340
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.10.25 - 09:13
#9558
Наш " миротворец" г-н Трамп практически оправдал любую агрессию с целью захвата территории! После встречи с Зеленским сказал, что они воевали и имеют теперь там свою собственность! Это как в фильме " Иван Васильевич меняет профессию" шведский посол, отдайте нам Кемскую волость, воевали ведь!
Хотя после процесса обретения независимости бывшими колониями в 50х годах прошлого века завоёвывать чужие земли стало немодно! По сути дела был Ирак в 1991 году когда захватил Кувейт, объявив его 19 провинцией Ирака, и вот теперь Россия. Причём обоснование Ирака были практически идентичны российским, когда то Кувейт принадлежал Ираку, с языком только облом и там и тут живут арабы и пользуются одним языком, не используешь как повод!
Трамп правда оговорился, что Америка так не поступает." Мы всегда уходим после выигрыша войны.Приходим ,разносим всё к чертям и уходим!"
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8480
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.10.25 - 11:19
#9559
Цитата:
saba:
миротворец" г-н Трамп


Всё равно - Трамп - МОЛОДЕЦ !!

Кроме него НИКТО в мире не шевелиться по поводу ПРЕКРАЩЕНИЯ этой войнушки развязанной Путиным, по заказу Китая.

Кому-кому, а ему недо было ДАТЬ Нобелевку в области мира, а не этой НИКОМУ не известной венесуэлки- от которой НИКОМУ толку нет- ни венесуэльцам, ни остальному миру.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1911
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.10.25 - 15:34
#9560
Цитата:
saba: Про свободу! Вон в соседней ветке пишут про государственнный мессенджер со многими функциями. Абике уже радуется наконец под контроль КНБ соцсети ставят!
Слушайте, отдельные небезызвестные пользователи на вас дурно влияют, чего вы уже заранее в штаны надули до того как что либо произошло? Или подумало произойти. Или даже более того, вам показалось что оно может произойти. Ни к чему это, тревожные состояния это недуг.
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.10.25 - 15:39
#9561
Цитата:
Дэн Сяопин в своё время пригласил иностранные инвестиции и технологии, обучал своих специалистов в США, Японии, Европе, создавал собственные университеты и исследовательские центры. Сегодня страна тратит на научные исследования сотни миллиардов долларов в год, второе место в мире после США. Это прямое вложение в человеческий капитал и будущее. Об этом отмечал, более 7 лет тому назад в 2018 году, процитирую самого себя, давно не цитировал, пожалуйста:

Kairat stayer: В первую очередь нужно поднимать экономику. Озвучиваете Китай за счёт ширпотреба и мудрого руководства (коммунистической партии) достигли успехов, считаю не только, за счёт указанных факторов. Самое главное они занимались внутренними делами, строили заводы, фабрики, обучали молодёжь в США, Японии, своё образование до соответствующего уровня довели, конечный результат они мировая индустриальная сверхдержава. А, что мешало коммунистической партии СССР, в своё время пробиться в мировые лидеры, не на словах а на деле? Тоже в противоборство с США, Западом вступили, железный занавес, изоляция и.т.д. Так добрые были помогали развивающимся странам, долги многомиллиардные списывали и.т.д. вступили в бессмысленную войну в Афганистане. Главное конечные результаты СССР нет, Китай развивается по всем направлениям, не только ширпотреб производит.


[Исправлено: YESNO, 20.10.2025 - 16:48]
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.10.25 - 15:50
#9562
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7719
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.10.25 - 17:57
#9563
Цитата:
YESNO:


BBC - (Общественная телерадиокорпорация Великобритании, своя информационная политика и ценности, в первую очередь либерально-демократические) - про Китай часто показывают контрасты, часто преувеличивает.

Уровень жизни в Китае конечно очень неоднороден, в городах миллионниках сравним с Южной Кореей или Японией. Никаких каст как рассказывает девушка в видео у них нет, есть система регистрации Хукоу, из-за которой сельчанам труднее получить городскую прописку. Но именно эти деревенские и построили индустрию, работая на фабриках, в городах, создавая основу мощнейшей экономики. Средний класс растёт, пользуются цифровыми сервисами, путешествуют за границу, а медицина на уровне лучших мировых стандартов. Но в сельских районах уровень жизни значительно ниже, доходы меньше, инфраструктура хуже, молодежь массово уезжает в города. Сельским жителям действительно трудно получить постоянную регистрацию в городе, а значит, доступ к образованию и медицине ограничен. Городская молодёжь хорошо образована, часто говорит по-английски, следит за модой, активно пользуется интернетом. Деревенская молодёжь часто едет работать на фабрики, это миллионы мигрантов внутри страны, живущие в общежитиях и отправляющие деньги родным. Социальный лифт работает, но не для всех, образование ключ к успеху, конкуренция колоссальная. Пропаганда действительно есть, но она направлена не на запугивание, а на стабильность, патриотизм и национальную гордость.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7719
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.10.25 - 18:10
#9564
Кстати, в настоящее время проходит четвёртый пленум Центрального Комитета Коммунистической Партии Китая (С 20 по 23 октября 2025 года), на котором обсуждается новый пятилетний план развития Китая на 2026-2030 годы. Рейтер отмечает, что заседание закрытое, с участием высшего руководства партии. Основная тема формирование политики и ориентиров для Китая на пятилетку, смены лидеров открыто не анонсированы, такие встречи часто используются для изменений в элите, распределения влияния и закрепления курсa.
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.10.25 - 21:04
#9565
Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Никаких каст как рассказывает девушка в видео у них нет, есть система регистрации Хукоу, из-за которой сельчанам труднее получить городскую прописку. Но именно эти деревенские и построили индустрию, работая на фабриках, в городах, создавая основу мощнейшей экономики. Средний класс растёт, пользуются цифровыми сервисами


всего лишь цифровые страты присутствуют в Китае .

система социального рейтинга является фильтром для дальнейшего попадания в лифт .
наследуемость статуса передаётся детям .
с одной стороны элита у которой высокие цифровые баллы с другой "цифровые неприкасаемые " те кто потерял рейтинг или он не достаточно высок.
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.10.25 - 21:06
#9566
Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Пропаганда действительно есть, но она направлена не на запугивание, а на стабильность, патриотизм и национальную гордость.


попробуй против скажи что нибудь.
билет на поезд самолет не купишь :-o : 8-)
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.10.25 - 22:38
#9567
Цитата:
Дэн Сяопин в своё время пригласил иностранные инвестиции и технологии, обучал своих специалистов в США, Японии, Европе, создавал собственные университеты и исследовательские центры


Генри Киссинджер и “открытие Китая” (1971–1979)

В 1971 году Киссинджер тайно посетил Пекин, а в 1972 Никсон официально встретился с Мао. Эта встреча положила конец изоляции Китая и началу постепенной интеграции в мировую систему.

Цель:
— Отделить Китай от СССР в разгар холодной войны. — Использовать китайский рынок и рабочую силу как “экономический буфер” против советского влияния.

Результат: Китай получает дипломатическое признание, технологические каналы и западные инвестиции.


Дэн Сяопин и экономические реформы (1978–1992)

Дэн Сяопин начал реформу «Четыре модернизации» — фактически это был переход к рыночному социализму. Китай создаёт первые специальные экономические зоны (Шэньчжэнь, Сямэнь, Чжухай).

Роль Запада: Всемирный банк и МВФ консультируют китайское руководство, а западные корпорации (IBM, GE, GM, Boeing) начинают переносить производство.
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.10.25 - 22:43
#9568
Международные финансовые клубы и интеграция в ВТО (1990–2001)

В 1990-е годы элиты США, Европы и Японии (через эти клубы) лоббировали вступление Китая в ВТО, чтобы включить его в мировую систему.

В 2001 году Китай официально стал членом ВТО.

Китай получает доступ к глобальным рынкам, экспорт Китая растёт в 10 раз за десятилетие, западные корпорации переводят туда почти всё производство потребительских товаров.

Транснациональные корпорации (TNCs) как “двигатель китайского чуда”

Apple, HP, Dell, Nike, Siemens, Toyota, Samsung, Foxconn.

Эти корпорации перенесли сборочные линии в Китай, а Китай — предоставил им землю, инфраструктуру и налоговые льготы.

Китай стал “фабрикой мира”, а его торговый профицит стал основным источником валюты и резервов.


Крупные западные банки и инвестиционные дома

Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, BlackRock, HSBC, Standard Chartered. Пол Волкер, Лоуренс Саммерс, Роберт Рубин (влиятельные экономисты США 1990-х).

В 1990–2000-х банки активно входят в китайский финансовый сектор — участвуют в приватизации и IPO китайских компаний. Китайские облигации становятся привлекательным активом.

Мировой капитал “легализовал” Китай как равноправного игрока.

C 1971 до 2025 года — формировалось китайское мировое лидерство .
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1814
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.10.25 - 22:48
#9569
Китай поставлял вооружение афганским моджахедам во время советской войны в Афганистане (1979–1989 гг.), и это — подтверждённый исторический факт. Причём делал он это в координации с США, Пакистаном и другими западными союзниками.

После разрыва между Москвой и Пекином в 1960-х годах отношения между СССР и Китаем стали враждебными.

Китай считал СССР империалистической сверхдержавой, а вторжение советских войск в Афганистан в декабре 1979 года — угрозой для своих западных границ (через Синьцзян).

Поэтому Пекин решил поддерживать тех, кто воюет против СССР.

Основное вооружение, поставляемое Китаем: стрелковое оружие (Type 56 — китайская копия АК-47), пулемёты, миномёты, безоткатные пушки, гранатомёты и ПЗРК (портативные зенитные комплексы HN-5 — китайский аналог советского «Стрела-2»), боеприпасы и мины китайского производства.

США, начиная с программы “Operation Cyclone” (операция «Циклон», 1979–1989), финансировали сопротивление моджахедов. Американские агенты ЦРУ закупали оружие в Китае, потому что: оно было дешевле, не имело советской маркировки (сложно отследить), и идеально подходило для скрытой войны.

По данным книги “Charlie Wilson’s War” и рассекреченных материалов ЦРУ, китайское оружие составляло до 70% ранних поставок моджахедам (1980–1983 гг.).

Китай не просто “помогал США” — у него были собственные стратегические цели:

Ослабить СССР (главного противника после 1969 года, когда произошёл пограничный конфликт на о. Даманский).

Укрепить союз с США (Киссинджер и Бжезинский рассматривали Китай как партнёра в антисоветской стратегии).

Защитить Синьцзян от возможного советского давления.

Китай, действуя в тени, усилил свои связи с Западом, получил экономическую и технологическую поддержку США уже в 1980-е .
Страница 638 из 638
