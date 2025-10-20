Re: Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае

Отправлено: - 19:36

Цитата:///Мы надеемся на 70 000 автомобилей в год///

Цитата:///На сегодня у нас бюджет 141 млрд. Только собственных средств - то, что мы зарабатываем, - 102 млрд тенге///

Цитата:///Я думаю, в следующем году уже будет другой бюджет.///



И тут Остапа понесло:- 70 000 авто * 20 000 000 тенге( ср.цена авто) = 1 400 000 000 000 тенге.

Примерно 10 % в виде налогов, в основном от ИПН, останется в городском бюджете: - 140 000 000 000 тенге.



Ещё один городской бюджет, если я правильно посчитал( что то калькулятор клинет)



Как раньше в восторге кричали товарищи армяне, когда Хорен Оганесян забил ПОБЕДНЫЙ гол на Чемпионате мира по футболу 1982 года, в ворота сборной Польши: "...ему надо х.. целовать..."

Точно так же можно сказать и про действия чиновников в отношении этого корейца.