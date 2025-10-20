НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вице-министр искусственного интеллекта проведет встречу с жителями Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52779
Вице-министр искусственного интеллекта проведет встречу с жителями Костанайской области
Отправлено: 20.10.25 - 19:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встречу с населением, а также прием граждан Досжан Мусалиев проведет на этой неделе. Записаться на прием, чтобы задать вице-министру вопрос, входящий в компетенцию ведомства, необходимо заранее.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29067
Re: Вице-министр искусственного интеллекта проведет встречу с...
Отправлено: 20.10.25 - 19:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, какие могут быть вопросы у населения к министру искусственного интеллекта? :-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8480
Re: Вице-министр искусственного интеллекта проведет встречу с...
Отправлено: 20.10.25 - 20:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
какие могут быть вопросы


Тут же ЧЁТКО написано, какие: Цитата:///телекоммуникации и связь, «электронное правительство» и госуслуги, аэрокосмическая промышленность, электронная промышленность, индустрия цифровых активов, информационная безопасность.///

Интересно : про сотовую связь если спросить: - он в теме ???
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8480
Re: Вице-министр искусственного интеллекта проведет встречу с...
Отправлено: 20.10.25 - 20:53
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
к министру


Сам Министр не приезжает, прислал своего зама или по ихнему: вице министра.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS