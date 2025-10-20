Re: В Казахстане объединят все государственные мобильные...

Отправлено: - 18:40

Да, скорей уже обьеденяйте, парализуйте побыстрее всю страну. Тут простенькое приложение нифига нормально не может работать, интернет отвратительный практически везде. А они собрались сделать приложения гиганты! молодцы, что скажешь, вообще не владеют информацией что творится со скоростью передачи информации в сети. В цоне постоянно программы зависают, в больнице не лучше. А туг гигант приложение, для чьих сетей??? если наши только с потоком информации 2000 года справляются? Или очередной понт?