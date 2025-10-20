НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
 
 
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 18:45
О том, что открытие состоится завтра, сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании. Позже распространили пресс-релиз о том, что церемонию возглавит президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 18:45
Примерно округлённо 200 авто в сутки! А потянете ли вы ЭТО??? не 2 и не 20! А целых 200! 8 авто в час! каждые 7,5 минут и новое авто! :-o

Re: Касым-Жомарт Токаев откроет завод KIA в Костанае
Отправлено: 20.10.25 - 18:55
В 80 тых на автозаводе в тольяти сходило каждые 2 минуты авто. И это при тех технологиях
