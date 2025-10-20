НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Костанайка трижды попалась на уловки интернет-мошенников и потеряла более 19 млн тенге
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52777
Костанайка трижды попалась на уловки интернет-мошенников и потеряла более 19 млн тенге
Отправлено: 20.10.25 - 12:59
После первого раза сотрудники полиции провели с ней беседу, но уже в следующем году она нашла в соцсетях и добровольно перевела мошенникам больше 4 млн. Осенью 2025 года женщина нашла ложное объявление о помощи в возврате как раз присвоенных мошенниками денег и безвозмездно перевела 13 млн.
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1176
Re: Костанайка трижды попалась на уловки интернет-мошенников и...
Отправлено: 20.10.25 - 12:59
#1
Надо же таким родиться! Ничего не поделаешь, таким его создали доверчивым, чтобы отдал кровные дармоедам!
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4364
Re: Костанайка трижды попалась на уловки интернет-мошенников и...
Отправлено: 20.10.25 - 13:27
#2
Мать чесна!
Это сколько же идиотов в нашей области?
"что больше, чем в прошлом году, на 24%..."
И год от года увеличивается?
И откуда столько денег у глуповатых людей? :-o
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1870
Re: Костанайка трижды попалась на уловки интернет-мошенников и...
Отправлено: 20.10.25 - 13:28
#3
Скупой платит дважды, тупой - трижды. Лох платит постоянно.

Сначала сливают все свои явки в соцсети, потом ведутся как доверчивые школьницы... Выкладывают всю свою жизнь напоказ, потом удивляются... Поколение дегенератов
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7795
Re: Костанайка трижды попалась на уловки интернет-мошенников и...
Отправлено: 20.10.25 - 14:51
#4
У меня только один вопрос, откуда у людей столько денег? Я вроде и на базаре торговал,и самопал крутили, таксовал и даже барменом работал,однако нет у меня столько денег, откуда у людей столько денег и чем надо заниматься чтобы легко отдать 13 млн
Z
* ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
282
Re: Костанайка трижды попалась на уловки интернет-мошенников и...
Отправлено: 20.10.25 - 18:35
#5
Как пришли-так и ушли!
