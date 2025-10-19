Недавно в «НГ» была напечатана моя заметка о «Черно-белом мире…». Три основных момента, о которых писали оппоненты: 1. Запад не так плох, как я думаю, он несет нам технологии и развитие; 2. Автор недооценивает внутреннюю коррупцию в стране; 3. Миллиардеры – это светочи благотворительности и прогресса. Улыбнули дифирамбы в честь Рокфеллеров. И мне показалось что тема эта актуальна и достойна продолжения. Читать новость
Kairat stayer: Недавно вам отмечал, что производство ядерного топлива в Усть-Каменогорске пример того, как Казахстан постепенно переходит от сырьевой модели к технологической. Совместный проект «Казатомпрома» и китайской CGNPC не просто сборка деталей, а шаг в сторону освоения сложнейших технологий,
И как это противоречит моему высказыванию про дешёвую рабочую силу и про "гадить подальше от дома"?
Kairat stayer: Пример сотрудничества, ещё в 2023 году ТАСС заявлял, что Казахстан планирует разработать и произвести свои спутники связи, совместно с Airbus, примерно к 2026 году. Это переход от чистого покупателя к участнику производства.
В ходе встреч с [представителями франко-итальянской компании] Тhales Alenia Space были обсуждены перспективы совместных проектов в области создания спутников связи для замещения спутников КazSat и спутников дистанционного зондирования, завершающих срок эксплуатации, а с Airbus Defence and Space - вопросы развития сборочно-испытательного комплекса и производства спутников. По итогу Казахстан планирует производить спутники связи совместно с французскими специалистами, первый аппарат казахстанской сборки планируется к запуску в 2026 году.
Выше в посте за №14 отмечал про сотрудничество с Airbus, последние обучали казахстанских инженеров в своих центрах во Франции и Германии (Тулуза, Фридрихсхафен). Был создан Казахстанский центр сборки и испытаний космических аппаратов (ЦСИКА) в Астане. Там теперь можно проводить сборку спутников малых и средних классов, термовакуумные испытания, проверку электроники и систем управления. Казахстан получил доступ к технологиям обработки данных ДЗЗ, системам управления орбитами, навигации и телеметрии. Используется ПО Airbus для картографирования и анализа данных (аналог Esri, Planet и др.). В Центральной Азии подобной инфраструктуры нет больше нигде.
Отмечают, что Казахстан планирует получить от 70 до 75 миллионов долларов США от экспорта трех космических аппаратов в Нигерию, Конго и Монголию, сообщил агентству «Казинформ» вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков на брифинге в Сенате (Информация от 04.09.2025 года). Как вам такое?
