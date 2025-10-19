НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Подайте бедному миллиардеру...
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52777
Феодор МАЦУКАТОВ: Подайте бедному миллиардеру...
Отправлено: 19.10.25 - 13:31
Недавно в «НГ» была напечатана моя заметка о «Черно-белом мире…». Три основных момента, о которых писали оппоненты: 1. Запад не так плох, как я думаю, он несет нам технологии и развитие; 2. Автор недооценивает внутреннюю коррупцию в стране; 3. Миллиардеры – это светочи благотворительности и прогресса. Улыбнули дифирамбы в честь Рокфеллеров. И мне показалось что тема эта актуальна и достойна продолжения.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8473
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Подайте бедному миллиардеру...
Отправлено: 20.10.25 - 16:22
Цитата:
saba:
Абике уже радуется наконец под контроль КНБ соцсети ставят!


Он и я будем радоваться когда без суда и следствия можно: по ЕМУ- расстреливать за малейшее отклонение от Законов; я за расстреливание СОБАК и прочих братьев наших меньших.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29060
Феодор МАЦУКАТОВ: Подайте бедному миллиардеру...
Отправлено: 20.10.25 - 17:58
Цитата:
Kairat stayer:
а в уровне жизни и в том, кто умеет думать,

В Казахстане рождаемость довольно высокая. Это от бедности или от неумения думать? :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29060
Феодор МАЦУКАТОВ: Подайте бедному миллиардеру...
Отправлено: 20.10.25 - 18:02
Цитата:
Kairat stayer:
Недавно вам отмечал, что производство ядерного топлива в Усть-Каменогорске пример того, как Казахстан постепенно переходит от сырьевой модели к технологической. Совместный проект «Казатомпрома» и китайской CGNPC не просто сборка деталей, а шаг в сторону освоения сложнейших технологий,

И как это противоречит моему высказыванию про дешёвую рабочую силу и про "гадить подальше от дома"? :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7719
Феодор МАЦУКАТОВ: Подайте бедному миллиардеру...
Отправлено: 20.10.25 - 18:15
Цитата:
maxsaf:
В Казахстане рождаемость довольно высокая. Это от бедности или от неумения думать?


Невысокая по сравнению с африканскими странами :-P :-P :-P
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7719
Феодор МАЦУКАТОВ: Подайте бедному миллиардеру...
Отправлено: 20.10.25 - 18:16
Цитата:
maxsaf:
И как это противоречит моему высказыванию про дешёвую рабочую силу и про "гадить подальше от дома"?


Выше вы отмечаете, что не будут делится технологиями :lol: :lol: :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29060
Феодор МАЦУКАТОВ: Подайте бедному миллиардеру...
Отправлено: 20.10.25 - 18:27
Цитата:
Kairat stayer:
Выше вы отмечаете, что не будут делится технологиями

Я и сейчас это говорю. Приведите пример, где с вами поделились технологией, и вы на основе этой технологии открыли или создали что-то свое собственное?
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7719
Феодор МАЦУКАТОВ: Подайте бедному миллиардеру...
Отправлено: 20.10.25 - 18:33
Цитата:
maxsaf:
Я и сейчас это говорю. Приведите пример, где с вами поделились технологией, и вы на основе этой технологии открыли или создали что-то свое собственное?


Вот вы точно "грамотей", неоднократно приводил :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7719
Феодор МАЦУКАТОВ: Подайте бедному миллиардеру...
Отправлено: 20.10.25 - 18:34
Цитата:
maxsaf:
В Казахстане рождаемость довольно высокая.


Вот вы утверждаете, что рождаемость довольно высокая, насколько высокая?
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7719
Феодор МАЦУКАТОВ: Подайте бедному миллиардеру...
Отправлено: 20.10.25 - 18:54
Цитата:
Kairat stayer:
Пример сотрудничества, ещё в 2023 году ТАСС заявлял, что Казахстан планирует разработать и произвести свои спутники связи, совместно с Airbus, примерно к 2026 году. Это переход от чистого покупателя к участнику производства.

В ходе встреч с [представителями франко-итальянской компании] Тhales Alenia Space были обсуждены перспективы совместных проектов в области создания спутников связи для замещения спутников КazSat и спутников дистанционного зондирования, завершающих срок эксплуатации, а с Airbus Defence and Space - вопросы развития сборочно-испытательного комплекса и производства спутников. По итогу Казахстан планирует производить спутники связи совместно с французскими специалистами, первый аппарат казахстанской сборки планируется к запуску в 2026 году.


Выше в посте за №14 отмечал про сотрудничество с Airbus, последние обучали казахстанских инженеров в своих центрах во Франции и Германии (Тулуза, Фридрихсхафен). Был создан Казахстанский центр сборки и испытаний космических аппаратов (ЦСИКА) в Астане. Там теперь можно проводить сборку спутников малых и средних классов, термовакуумные испытания, проверку электроники и систем управления. Казахстан получил доступ к технологиям обработки данных ДЗЗ, системам управления орбитами, навигации и телеметрии. Используется ПО Airbus для картографирования и анализа данных (аналог Esri, Planet и др.). В Центральной Азии подобной инфраструктуры нет больше нигде.

Отмечают, что Казахстан планирует получить от 70 до 75 миллионов долларов США от экспорта трех космических аппаратов в Нигерию, Конго и Монголию, сообщил агентству «Казинформ» вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков на брифинге в Сенате (Информация от 04.09.2025 года). Как вам такое?

Подробнее здесь:
