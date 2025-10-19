Отправлено: - 12:37

Многие задаются вопросом, как так получилось, что Китай, ещё в 1950-х годах беднейшая страна, стал сегодня технологической сверхдержавой? Главный ответ в сочетании внутренних реформ, образования и науки.Дэн Сяопин в своё время пригласил иностранные инвестиции и технологии, обучал своих специалистов в США, Японии, Европе, создавал собственные университеты и исследовательские центры. Сегодня страна тратит на научные исследования сотни миллиардов долларов в год, второе место в мире после США. Это прямое вложение в человеческий капитал и будущее. Об этом отмечал, более 7 лет тому назад в 2018 году, процитирую самого себя, давно не цитировал, пожалуйста:Kairat stayer: В первую очередь нужно поднимать экономику. Озвучиваете Китай за счёт ширпотреба и мудрого руководства (коммунистической партии) достигли успехов, считаю не только, за счёт указанных факторов. Самое главное они занимались внутренними делами, строили заводы, фабрики, обучали молодёжь в США, Японии, своё образование до соответствующего уровня довели, конечный результат они мировая индустриальная сверхдержава. А, что мешало коммунистической партии СССР, в своё время пробиться в мировые лидеры, не на словах а на деле? Тоже в противоборство с США, Западом вступили, железный занавес, изоляция и.т.д. Так добрые были помогали развивающимся странам, долги многомиллиардные списывали и.т.д. вступили в бессмысленную войну в Афганистане. Главное конечные результаты СССР нет, Китай развивается по всем направлениям, не только ширпотреб производит.Ранее институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составил рейтинг стран по величине затрат на научные исследования и разработки за 2016 год. Так в рейтинге Китай (451,2 миллиард долларов) по затратам на втором месте после США (511,1 млд. дол.), На третьем Япония (168,6 млд. дол.), четвёртом Германия (118,5 млд. дол.) и на пятом Южная Корея (79,4 млд. дол.).На счёт СССР и России, если бы занимались внутренними делами, тогда ситуация была бы другой и имеющимися ресурсами давно вывели государства в лидеры (последние с 1994-2016годы за счёт продажи сырья выручили 5,6 триллион долларов), в том числе и по уровню жизни населения, простых граждан. Имея такие средства и занимаясь внутренними делами наверное можно было в первую очередь поднять экономику. Мишаня же в России проживает, ему видней, он так утрируя написал, пока голой попой. А, так растёт международная изоляция, обложена санкциями, относительно Казахстана недавно Национальный Банк в лице Д.Акишева заявил, что тенге не привязан к рублю, посмотрим, привязан или не привязан, скорее всего в ближайшие полгода, из-за усиления санкции 1 доллар будет стоит более 80 рублей, даже может и выше. Дай Бог, чтобы экономика соседей наших стратегических партнёров и наша поднялась до соответствующего уровня и всё было хорошо, для нас простых граждан. Со слов Д.Трампа, мы же им тоже стратегические партнёры, ну у них конечно уровень жизни высокий, пусть процветают.Мир меняется быстро. Кто вкладывается в интеллект и производство, тот и диктует правила. Китай это понял вовремя.Подробнее здесь: