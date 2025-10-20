Re: Бизнес Казахстана попросил пересмотреть пункт Налогового...

Отправлено: - 12:23

Как предприниматель и как глава к/х ПОЛНОСТЬЮ согласен: - какая то ДУРИСТИКА с этой нормой: - как это так ??



Вся их так называемая псевдо-НАЛОГОВАЯ ( жумангарино-бектеновская реформа) реформа свелась к ДУШЕНИЮ малого бизнеса.



Лучше бы НАВЕЛИ порядок с учётной документацией магазинов- оптушек, типа Складской, и не надо было бы никакой реформ: - если бы ВСЁ ( продажи) на Складской оформлялось по ОФИЦИАЛЬНЫМ накладным, то город только от БЕЛЫХ налогов, и только лишь от одной Складской имел бы ПРОФИЦИТНЫЙ бюджет и город захлебнулся бы в ЕЖЕГОДНО-НОВЫХ бордюрах и асфальтах.

Я, да и Добринцоф и те кто в теме - примерно знаем сколько ТЕНЕВЫХ денег крутяться ЕЖЕДНЕВНО на Складской.



И умножьте это на 17 регионов страны- и не надо было бы поднимать НДС на 4 % для пополнения бюджета.

Но, что бы на Складской навести порядок: - для этого надо РАБОТАТЬ- то есть чиновникам образно говоря - ВЗЯТЬ лопату и в 8 утра нагнуться и разогнуться в 6 вечера.

Никто не захотел в очередной раз РАБОТАТЬ:- всё сделали в лучших традициях:- лёжа за дастарханом, покушивая бежбармак спустили на привычных рельсах- через ЖОПУ, уповая что лежим то на НЕСМЕТНЫХ и НЕСКОНЧАЕМЫХ богатствах- на наш век ХВАТИТ, а потом - ТРАВА не расти.