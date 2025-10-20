Re: Гашиш в особо крупном размере нашли в гараже у костанайца

Отправлено: - 13:43

Скоро все гаражи надо будет проверять, особенно те, где не стоят видеокамеры! При этом нужно не доверять сторожам кооператива, которые может быть сами употребляют или ночами или днем продают наркоту и пропускают наркоманов на территории гаражей! Наверное председатели ОО догадаются дать в правоохранительные органы списки сторожей с такими наклонностями или же сами правоохранители возьмут списки сторожей и проверят, нет ли среди сторожей наркоманов. Мешок гашиша легче завести в гараж, чем домой или в салоне авто возить! Пора уже гос-ву при остановке авто, проверять, не везет ли водитель сверток с наркотой или держит заначку с помощью прибора или собаки! Сейчас много наркоманов, которые употребляют мефедрон, они везде даже среди контролеров, выявляющих преступников!