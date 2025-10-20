НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Гашиш в особо крупном размере нашли в гараже у костанайца
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52776
Гашиш в особо крупном размере нашли в гараже у костанайца
Отправлено: 20.10.25 - 13:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
47-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств в особо крупном размере, задержали в одном из гаражных массивов областного центра. В ходе осмотра у задержанного были обнаружены и изъяты свёртки с веществом растительного происхождения.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1176
Re: Гашиш в особо крупном размере нашли в гараже у костанайца
Отправлено: 20.10.25 - 13:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро все гаражи надо будет проверять, особенно те, где не стоят видеокамеры! При этом нужно не доверять сторожам кооператива, которые может быть сами употребляют или ночами или днем продают наркоту и пропускают наркоманов на территории гаражей! Наверное председатели ОО догадаются дать в правоохранительные органы списки сторожей с такими наклонностями или же сами правоохранители возьмут списки сторожей и проверят, нет ли среди сторожей наркоманов. Мешок гашиша легче завести в гараж, чем домой или в салоне авто возить! Пора уже гос-ву при остановке авто, проверять, не везет ли водитель сверток с наркотой или держит заначку с помощью прибора или собаки! Сейчас много наркоманов, которые употребляют мефедрон, они везде даже среди контролеров, выявляющих преступников!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS