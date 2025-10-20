НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В Казахстане объединят все государственные мобильные приложения
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52776
В Казахстане объединят все государственные мобильные приложения
Отправлено: 20.10.25 - 13:02
Для формирования удобной и безопасной цифровой среды казахстанским госорганам и их подведомственным организациям запретят разработку отдельных мобильных приложений. Их внедрение будет обеспечено только на платформах eGov и Aitu.
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1176
Re: В Казахстане объединят все государственные мобильные...
Отправлено: 20.10.25 - 13:02
#1
Давно надо было гос-ву взять под контроль, особенно КНБ РК, и другим спецслужбам! Все-таки сознание начинает приходить в норму и в соответствие с логикой!
