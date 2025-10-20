Отправлено: - 12:59

После первого раза сотрудники полиции провели с ней беседу, но уже в следующем году она нашла в соцсетях и добровольно перевела мошенникам больше 4 млн. Осенью 2025 года женщина нашла ложное объявление о помощи в возврате как раз присвоенных мошенниками денег и безвозмездно перевела 13 млн.