Недавно в «НГ» была напечатана моя заметка о «Черно-белом мире…». Три основных момента, о которых писали оппоненты: 1. Запад не так плох, как я думаю, он несет нам технологии и развитие; 2. Автор недооценивает внутреннюю коррупцию в стране; 3. Миллиардеры – это светочи благотворительности и прогресса. Улыбнули дифирамбы в честь Рокфеллеров. И мне показалось что тема эта актуальна и достойна продолжения. Читать новость
Красной нитью прослеживается и главная мысль авторов, которую они, видимо, не нашли в себе мужества озвучить: эти люди, мягко выражаясь, не любят человечество. Думается, пройдет не более двух-трех десятилетий и ИИ вместе с роботизацией и прочими технологиями достигнут такого уровня развития, когда люди им будут уже не нужны, и придется что-то решать с этой биомассой. Кажется, эта работа уже идет.
Это вообще делается довольно просто - достаточно ограничить рождаемость - и население пойдет на убыль совершенно естественным путем. А имея доступ к СМИ, и способность таким образом влиять на массы - можно даже ничего не ограничивать, достаточно сделать это немодным или постыдным. В этом свете пропаганда однополых отношений - прям вишенка на торте.
Цитата:///Лично мне видятся два направления, где Казахстан может сконцентрировать свои усилия: развитие сельского хозяйства и технологий, связанных с переработкой полезных ископаемых, с целью получения добавочной стоимости или же производства новых продуктов. Все остальное будет пустой тратой времени и средств.///
Давайте рассуждать: - КТО нам, вернее нашим властям, даст ЭТО сделать ??? Это не неверие в казахскую власть, а реальность. Ни Запад, ни США, ни Китай, ни РФ - никогда ОНИ на это не пойдут. Только НАИВНЫЕ или НЕСВЕДУЩИЕ люди в политике люди верят в ОБРАТНОЕ.
Им выгодно что бы Казахстан был - СЫРЬЕВЫМ придатком к ним, и ОНИ ВСЁ для этого сделают, негласно конечно, но своими методами под -бла-бла-бла- о принципах демократии, добрососедства, многовекторной политики, мирного сосуществования, положении ВТО, МВФ и Всемирного Банка и прочей чепухи.
Есть страны которые являются:- ХОЗЯЕВАМИ жизни на Земле, а есть страны которым ОПРЕДЕЛЕНО быть, скажем - на ВТОРЫХ ролях. Это - ФАТАЛЬНОСТЬ жизни ОПРЕДЕЛЁННАЯ неким ВЫСШИМ разумом установившим шим именно такой ПОРЯДОК и УКЛАД жизни на планета Земля и тут НИЧЕГО и НИКТО не сможет переиначить иначе как оно есть в суровой реальности. И многолетная история государств это подтверждает. Так что смиритесь с этим, не надувайте щёки и сопите в свои ДВЕ дырки и радуйтесть тому что есть- тому что нам дал Всевышний и Мать-природа.
maxsaf: достаточно сделать это немодным или постыдным.
Ага, напрягаться с видом неимоверного усилия чтобы потратить кучу денег на то....что происходит само собой, быстрее и совершенно бесплатно. Ну да, с такими подходами они бы точно стали миллиардерами. а вообще, и с автором и с комментаторами, миллиардерам можно не переживать за своё будущее. Пока они будут искать "корень зла" где угодно, кроме места его нахождения, можно будет ещё пару десятков поколений побыть миллиардерами.
Что не так то: - спесь казахскую надо поумерить; понты сунуть куда подальше и поглубже где то между булками: - не ОНИ к нам гастарбайрерами приезжают, а наши СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, в том числе-наши ЛУЧШИЕ молодые умы ишачать на этих азиатов. Да и - Чингизхан - не КАЗАХ, а МОНГОЛ и надо для начала взять лопату и нагнуться в 8 утра и разогнуться в 6 вечера- и только потом думать о 30-ке или 50-ке индустриально развитых стран и о всяких Нобелевских премиях.
Карачун: у нас вот менее персонализированно китайцы-европейцы-высший разум
Ваш сарказм понятен, но факт остатся фактом: - не ОНИ у нас покупают всякий ширпотреб, а МЫ у них ( авто, одежда, электроника, стройматериалы, мебель, запчасти- добавьте если я что то упустил). Это МЫ вкладываем СВОИ деньги в ИХ экономику и "радуемся" ИХ успехам.
Как то не очень мне нравятся теории заговора! Во всём виноваты евреи, потом теневое правительство, потом США, ну и теперь миллиардеры! И в Сингапуре жить мне бы не очень хотелось, не всё в моём мире оценивается толщиной масла намазанного на бутерброд! Любят в Сингапуре ради этого самого куска масла ограничить тебя в свободных испражнениях По части контроля за отдельно взятым гражданином мы стремительно приближаемся к Сингапуру, по части благосостояния пока нет. Ничего обложим всех штрафами, как у них изаживём! Чтобы неповадно было одному из Центра в КЖБИ ездить, по части харканья на благословенную костанайскую землю уже догнали Сингапур и Ярославскую область, теперь в остальных аспектах поднапрягёмся!!!
saba: Любят в Сингапуре ради этого самого куска масла ограничить тебя в свободных испражнениях
Так в чем вопрос!? Не спрашивайте этот самый кусок масла. Обходитесь смальцем с солью. Так или иначе выбор за вами. Вот же недавно во флуде обсуждение было. Не понравилось людям масло, барделину им подавай, ну они и нарулили куда им милей было. Че, правда, в ту сторону перлись не понятно но это уже тема отдельной дискуссии. Какие к ним вопросы и претензии? Разве что вели бы себя как вы и могли честно открыто осознанно сказать что для нас лично бардак имеет большую ценность чем масло и всё. Ну это выбор человека, он имеет на него право. А когда начинают на .опе ёрзать, нам и масло и бардак, нет, так не будет. Либо одно, либо другое.
maxsaf: Это вообще делается довольно просто - достаточно ограничить рождаемость - и население пойдет на убыль совершенно естественным путем. А имея доступ к СМИ, и способность таким образом влиять на массы - можно даже ничего не ограничивать, достаточно сделать это немодным или постыдным. В этом свете пропаганда однополых отношений - прям вишенка на торте.
Хех, у вас упрошенное мышление, если бы рождаемость определялась пропагандой, Африка уже бы вымерла. Китай десятилетиями ограничивал рождаемость искусственно, а теперь столкнулся с обратной проблемой, старением населения и дефицитом рабочих рук. Индия, при гораздо более низком уровне жизни, наоборот, сохраняет высокий естественный прирост, хотя о пропаганде однополых отношений там речи нет. На деле всё проще: чем выше образование, медицина и доход, тем меньше рождаемость, потому что семьи начинают планировать. В бедных странах дети поддержка и помощь, а в развитых ответственность и расходы. Природу не обманешь, где люди живут лучше, там рожают реже, но живут дольше и качественнее. Так что не в моде дело, а в уровне жизни и в том, кто умеет думать, а не искать виноватых
Многие задаются вопросом, как так получилось, что Китай, ещё в 1950-х годах беднейшая страна, стал сегодня технологической сверхдержавой? Главный ответ в сочетании внутренних реформ, образования и науки.
Дэн Сяопин в своё время пригласил иностранные инвестиции и технологии, обучал своих специалистов в США, Японии, Европе, создавал собственные университеты и исследовательские центры. Сегодня страна тратит на научные исследования сотни миллиардов долларов в год, второе место в мире после США. Это прямое вложение в человеческий капитал и будущее. Об этом отмечал, более 7 лет тому назад в 2018 году, процитирую самого себя, давно не цитировал, пожалуйста:
Kairat stayer: В первую очередь нужно поднимать экономику. Озвучиваете Китай за счёт ширпотреба и мудрого руководства (коммунистической партии) достигли успехов, считаю не только, за счёт указанных факторов. Самое главное они занимались внутренними делами, строили заводы, фабрики, обучали молодёжь в США, Японии, своё образование до соответствующего уровня довели, конечный результат они мировая индустриальная сверхдержава. А, что мешало коммунистической партии СССР, в своё время пробиться в мировые лидеры, не на словах а на деле? Тоже в противоборство с США, Западом вступили, железный занавес, изоляция и.т.д. Так добрые были помогали развивающимся странам, долги многомиллиардные списывали и.т.д. вступили в бессмысленную войну в Афганистане. Главное конечные результаты СССР нет, Китай развивается по всем направлениям, не только ширпотреб производит.
Ранее институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составил рейтинг стран по величине затрат на научные исследования и разработки за 2016 год. Так в рейтинге Китай (451,2 миллиард долларов) по затратам на втором месте после США (511,1 млд. дол.), На третьем Япония (168,6 млд. дол.), четвёртом Германия (118,5 млд. дол.) и на пятом Южная Корея (79,4 млд. дол.).
На счёт СССР и России, если бы занимались внутренними делами, тогда ситуация была бы другой и имеющимися ресурсами давно вывели государства в лидеры (последние с 1994-2016годы за счёт продажи сырья выручили 5,6 триллион долларов), в том числе и по уровню жизни населения, простых граждан. Имея такие средства и занимаясь внутренними делами наверное можно было в первую очередь поднять экономику. Мишаня же в России проживает, ему видней, он так утрируя написал, пока голой попой. А, так растёт международная изоляция, обложена санкциями, относительно Казахстана недавно Национальный Банк в лице Д.Акишева заявил, что тенге не привязан к рублю, посмотрим, привязан или не привязан, скорее всего в ближайшие полгода, из-за усиления санкции 1 доллар будет стоит более 80 рублей, даже может и выше. Дай Бог, чтобы экономика соседей наших стратегических партнёров и наша поднялась до соответствующего уровня и всё было хорошо, для нас простых граждан. Со слов Д.Трампа, мы же им тоже стратегические партнёры, ну у них конечно уровень жизни высокий, пусть процветают.
Мир меняется быстро. Кто вкладывается в интеллект и производство, тот и диктует правила. Китай это понял вовремя.
maxsaf: Так я и говорил, никто ничем делиться не будет. Им просто нужны дешёвая рабсила, и место, где можно гадить, желательно подальше от дома.
Недавно вам отмечал, что производство ядерного топлива в Усть-Каменогорске пример того, как Казахстан постепенно переходит от сырьевой модели к технологической. Совместный проект «Казатомпрома» и китайской CGNPC не просто сборка деталей, а шаг в сторону освоения сложнейших технологий, которыми в мире владеет не более десяти стран (США, Франция, Россия, Китай, Япония, Канада, Великобритания, Южная Корея, Индия и частично Германия), которые не особо ими делятся.
Мы не только поставляем уран, но теперь и производим совместно топливные сборки, продукт с высокой добавленной стоимостью. Да, обогащённый уран пока поступает из Китая, но это начало пути. Такие проекты дают рабочие места, опыт, международный авторитет, главное, технологическую независимость. Это не колониальная зависимость, а взаимовыгодное партнёрство, Китай получает надёжного партнёра, Казахстан новые компетенции
