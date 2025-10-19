Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Феодор МАЦУКАТОВ: Подайте бедному миллиардеру...
Отправлено: 19.10.25 - 13:31
Недавно в «НГ» была напечатана моя заметка о «Черно-белом мире…». Три основных момента, о которых писали оппоненты: 1. Запад не так плох, как я думаю, он несет нам технологии и развитие; 2. Автор недооценивает внутреннюю коррупцию в стране; 3. Миллиардеры – это светочи благотворительности и прогресса. Улыбнули дифирамбы в честь Рокфеллеров. И мне показалось что тема эта актуальна и достойна продолжения.
Отправлено: 19.10.25 - 22:28
Все правильно, и я так же считаю - барашков надо разводить
Так я и говорил, никто ничем делиться не будет. Им просто нужны дешёвая рабсила, и место, где можно гадить, желательно подальше от дома.
Лично мне видятся два направления, где Казахстан может сконцентрировать свои усилия: развитие сельского хозяйства
Не поможет и Запад, в том числе и технологиями
Отправлено: 19.10.25 - 22:33
Цитата:
Это вообще делается довольно просто - достаточно ограничить рождаемость - и население пойдет на убыль совершенно естественным путем. А имея доступ к СМИ, и способность таким образом влиять на массы - можно даже ничего не ограничивать, достаточно сделать это немодным или постыдным. В этом свете пропаганда однополых отношений - прям вишенка на торте.
Красной нитью прослеживается и главная мысль авторов, которую они, видимо, не нашли в себе мужества озвучить: эти люди, мягко выражаясь, не любят человечество. Думается, пройдет не более двух-трех десятилетий и ИИ вместе с роботизацией и прочими технологиями достигнут такого уровня развития, когда люди им будут уже не нужны, и придется что-то решать с этой биомассой. Кажется, эта работа уже идет.
Отправлено: 20.10.25 - 08:40
Цитата:///Лично мне видятся два направления, где Казахстан может сконцентрировать свои усилия: развитие сельского хозяйства и технологий, связанных с переработкой полезных ископаемых, с целью получения добавочной стоимости или же производства новых продуктов. Все остальное будет пустой тратой времени и средств.///
Давайте рассуждать: - КТО нам, вернее нашим властям, даст ЭТО сделать ???
Это не неверие в казахскую власть, а реальность.
Ни Запад, ни США, ни Китай, ни РФ - никогда ОНИ на это не пойдут.
Только НАИВНЫЕ или НЕСВЕДУЩИЕ люди в политике люди верят в ОБРАТНОЕ.
Им выгодно что бы Казахстан был - СЫРЬЕВЫМ придатком к ним, и ОНИ ВСЁ для этого сделают, негласно конечно, но своими методами под -бла-бла-бла- о принципах демократии, добрососедства, многовекторной политики, мирного сосуществования, положении ВТО, МВФ и Всемирного Банка и прочей чепухи.
Есть страны которые являются:- ХОЗЯЕВАМИ жизни на Земле, а есть страны которым ОПРЕДЕЛЕНО быть, скажем - на ВТОРЫХ ролях.
Это - ФАТАЛЬНОСТЬ жизни ОПРЕДЕЛЁННАЯ неким ВЫСШИМ разумом установившим шим именно такой ПОРЯДОК и УКЛАД жизни на планета Земля и тут НИЧЕГО и НИКТО не сможет переиначить иначе как оно есть в суровой реальности.
И многолетная история государств это подтверждает.
Так что смиритесь с этим, не надувайте щёки и сопите в свои ДВЕ дырки и радуйтесть тому что есть- тому что нам дал Всевышний и Мать-природа.
Отправлено: 20.10.25 - 08:58
Отправлено: 20.10.25 - 09:00
Ага, напрягаться с видом неимоверного усилия чтобы потратить кучу денег на то....что происходит само собой, быстрее и совершенно бесплатно. Ну да, с такими подходами они бы точно стали миллиардерами.
а вообще, и с автором и с комментаторами, миллиардерам можно не переживать за своё будущее. Пока они будут искать "корень зла" где угодно, кроме места его нахождения, можно будет ещё пару десятков поколений побыть миллиардерами.
