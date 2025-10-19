Отправлено: - 22:33

Красной нитью прослеживается и главная мысль авторов, которую они, видимо, не нашли в себе мужества озвучить: эти люди, мягко выражаясь, не любят человечество. Думается, пройдет не более двух-трех десятилетий и ИИ вместе с роботизацией и прочими технологиями достигнут такого уровня развития, когда люди им будут уже не нужны, и придется что-то решать с этой биомассой. Кажется, эта работа уже идет.

Цитата:Это вообще делается довольно просто - достаточно ограничить рождаемость - и население пойдет на убыль совершенно естественным путем. А имея доступ к СМИ, и способность таким образом влиять на массы - можно даже ничего не ограничивать, достаточно сделать это немодным или постыдным. В этом свете пропаганда однополых отношений - прям вишенка на торте.