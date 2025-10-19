Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Минфин берет под контроль валютные сделки в Казахстане. Население и ИП начнут сдавать отчёт по инвалютным операциям
Минфин берет под контроль валютные сделки в Казахстане. Население и ИП начнут сдавать отчёт по инвалютным операциям
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать