Минфин берет под контроль валютные сделки в Казахстане. Население и ИП начнут сдавать отчёт по инвалютным операциям
 
 
Минфин берет под контроль валютные сделки в Казахстане. Население и ИП начнут сдавать отчёт по инвалютным операциям
Отправлено: 19.10.25 - 09:41
Доллар как "красная тряпка" для регулятора: использование иностранной валюты при реализации ценных активов, жилья, транспорта расценивается как прямое неповиновение закону. Граждане, игнорирующие этот запрет, рискуют попасть под расследование.
Читать новость

Отправлено: 19.10.25 - 09:41
Не буду писать банальности про "Большого Брата".
Скорее правительство делает всё , чтобы государство выжило в кризис за счёт народа.
Куда только делись обычные некомпетентность и непрофессионализм! Видимо сказываются многолетние навыки и генетическая наследственность, что позволяет с большим успехом кататься на шее народа!
Отправлено: 19.10.25 - 10:02
Цитата:
saba:
правительство делает всё , чтобы государство выжило в кризис


Не согласен с вами: - и что тут АНТИНАРОДНОГО- провернул операцию в иностранной валюте - ЗАПЛАТИ налоги и спи спокойно. Что тут неправильного ???

То что в бюджете нет денег, гос.чиновники разворовывают бюджет, везде кумовство и напотизм - это не снимает обязанности с участников сделок и причём без разницы в какой валюте оно совершено - их первейшей и СВЯТОЙ обязанности - уплаты налогов.
Отправлено: 19.10.25 - 10:49
Цитата:
ACROS:
ЗАПЛАТИ

Дело же не в налогах! Ещё до совершения сделки резидент РК должен испросить высочайшег соизволения НБ РК на совершение сделки. Я с этим сталкивался , когда работал с узбеками во времена Каримова. На счету в Узбекистане денег полно, а он рассчитывается автомобилями ДЭУ Нексия, причём времена бартера давно прошли, спрашиваешь " почему", а потому что Центральный банк Узбекистана разрешения не даёт или пересчитывает по ими самим установленным курсом!
Отправлено: 19.10.25 - 17:47
Цитата:
saba:
резидент РК должен испросить высочайшег соизволения НБ РК


Везде ТАКИЕ правила- во ВСЕМ мире.
Каждое государство ОХРАНЯЕТ свою финансовую безопасность так как считает на данный момент правильным и нужным.
Не нравиться- не совершайте сделки с валютой- вас туда НИКТО не зовёт.
В "чужой" монастырь со своим Уставом не ходят.
