Отправлено: - 10:02

saba:

правительство делает всё , чтобы государство выжило в кризис

Цитата:Не согласен с вами: - и что тут АНТИНАРОДНОГО- провернул операцию в иностранной валюте - ЗАПЛАТИ налоги и спи спокойно. Что тут неправильного ???То что в бюджете нет денег, гос.чиновники разворовывают бюджет, везде кумовство и напотизм - это не снимает обязанности с участников сделок и причём без разницы в какой валюте оно совершено - их первейшей и СВЯТОЙ обязанности - уплаты налогов.