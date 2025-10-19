Недавно в «НГ» была напечатана моя заметка о «Черно-белом мире…». Три основных момента, о которых писали оппоненты: 1. Запад не так плох, как я думаю, он несет нам технологии и развитие; 2. Автор недооценивает внутреннюю коррупцию в стране; 3. Миллиардеры – это светочи благотворительности и прогресса. Улыбнули дифирамбы в честь Рокфеллеров. И мне показалось что тема эта актуальна и достойна продолжения. Читать новость
То есть технология того же британского ЭКО, это не помощь? Сколько она помогла людям не повеситься просто от бездетности? Можно и аппарат МРТ сюда включить, да, мы не производим его, но оно помогает А технология добычи нефти, которое нам помогает немного существовать хоть как то , то есть благодаря которой?
Эти технологии принадлежат вышеупомянутым «товарищам», и они ими ни с кем не намерены делиться.
Как то вы попрекаете только «тех» миллиардеров, которые наживаются на нас бедненьких А наши миллиардеры, казахстанские стало быть живут без технологий, без производств, даже безо всяких девочек как Эпштейн и Трамп, прям такие святые и безобидные и ни у кого ничего не отнимают..,
Недавно Казахстан взял локомотивы, которые надо еще переделывать под нашу колею по 14 лямов, 300 штук. Тогда как у ойропейских миллиардеров могли взять по 5-8. Хорошо, нас опять НАДУЛИ, но голова на плечах то должна быть или нет? Кто дает себя надувать, они что ли сами или сами мы?
Все в точку! Пока будут существовать товарно-денежные отношения в мире, те страны, которые импортозависимы и сами ничего толком экспортировать не могут, зависимы от тех, кто что-то экспортируют! Прекрасно все понимают, что этому всему есть предел! А нужно ли население при этом, наверное как потребитель-нет! Возвести 3 АЭС в Казахстане и потом продавать электроэнергию другим, это нужно, обязательно производить мясо, молоко и продавать его другим, это будет правильно, вместо пшеницы продавать продукты питания, муку намного выгодней,чем сырье! Надо обязательно что-нибудь производить самим, а не так как сейчас: предоставили в аренду китайцам, корейцам землю, которые за счет казахстанских рабочих рук осуществляют сборку их автомобилей и потом реализуют! Доход от этой сборки они делят: РК за то, что собрали узлы в товар и платят за аренду земли! НО автомобиль корейский, китайский никогда не будет товаром казахстанским, даже если на этикетке напишут произведено, а не собрано в Казахстане! Авто экспортируется в другие страны, а основную прибыль получает Корея,Китай! Чтобы не заменили рабочую силу на ИИ, роботы, нужно работать и сами производить: всех латифундистов обязать создавать на земле, которую им выдали а аренду срочно возвести перерабатывающие заводы, предприятия, чтобы производить экспортную продукцию как Китай, много и дешевле! Но для этого нужно вводить смертную казнь, иначе растащат экономику! Труд должен быть только по принуждению, иначе смысл содержать дармоедов!
абике: Возвести 3 АЭС в Казахстане и потом продавать электроэнергию другим, это нужно, обязательно производить мясо, молоко и продавать его другим, это будет правильно, вместо пшеницы продавать продукты питания, муку намного выгодней,чем сырье! Надо обязательно что-нибудь производить самим, а не так как сейчас: предоставили в аренду китайцам, корейцам землю, которые за счет казахстанских рабочих рук осуществляют сборку их автомобилей и потом реализуют! Доход от этой сборки они делят: РК за то, что собрали узлы в товар и платят за аренду земли! НО автомобиль корейский, китайский никогда не будет товаром казахстанским, даже если на этикетке напишут произведено, а не собрано в Казахстане! Авто экспортируется в другие страны, а основную прибыль получает Корея,Китай!
Согласен, мы как и большинство сырьевых экономик экспортируем в основном нефть, газ, металлы, зерно, а импортируем технику, электронику, автомобили, лекарства и даже продукты переработки. Поэтому тезис нужно производить самим абсолютно справедлив.
О том, что нужно перерабатывать пшеницу в муку, молоко в сыры и мясо в готовую продукцию вещают везде. Это повышает доходность в несколько раз и создаёт рабочие места, Турция, Польша и Вьетнам подняли экспорт именно за счёт переработки, а не добычи.
Крупные землевладельцы (латифундисты) должны не просто владеть, а производить и инвестировать в переработку. Государство может стимулировать это налогами, субсидиями и контролем целевого использования земель.
В части касающейся авто, сборка создаёт первые ступени технологического процесса, потом можно осваивать производство компонентов, деталей. Кстати, у нас это частично производится. Чехия начинала со сборки немецких авто, а теперь производит собственные машины (Skoda с высоким уровнем локализации - 70–75% деталей и узлов производятся внутри страны). Остальное импорт компонентов, особенно электронных систем и некоторых двигателей, которые идут из Германии.
абике: Но для этого нужно вводить смертную казнь, иначе растащат экономику! Труд должен быть только по принуждению, иначе смысл содержать дармоедов!
Не соглашусь, это фактически возврат к рабству. Современная экономика держится не на страхе, а на свободе труда, конкуренции и уважении к человеческому капиталу. Так что, говоря метафорически лучше строить мозги, а не заборы
абике: Чтобы не заменили рабочую силу на ИИ, роботы, нужно работать и сами производить...
ИИ и роботизация не остановятся никаким принуждением. Страны, которые смогут адаптироваться через образование и переквалификацию будут выигрывать. Япония и Китай и другие страны, вкладывали миллиарды в обучение инженеров и программистов, а не в принуждение.
Победить коррупцию и построить устойчивую экономику можно, только не стенаниями о всемирных заговорах как некоторые граждане, в том числе и автор и не слепым копированием чужих моделей, а системной и умной политикой.
Пример, опыт Сингапура, много информации в интернете и достаточно книг написаны, Ли Куан Ю понимал простую вещь, что одними посадками коррупционеров систему не очистить. В Сингапуре не просто карали, а создали стимулы жить честно. Чиновники получали конкурентные зарплаты, работала независимая комиссия по борьбе с коррупцией, а большинство госуслуг перевели в цифру, чтобы минимизировать личные контакты и взятки. Разработали и ввели в жизнь справедливые правила, прозрачная экономика и неотвратимость наказания. В итоге страна без нефти и газа превратилась в одного из мировых лидеров по уровню жизни и доверия к власти. Большую роль сыграли политическая воля, честные институты и ставка на образование, в конечном результате они добились процветания, не перекладывая вину на других
На мой взгляд нам не следует скатывается в чрезмерный пессимизм, конспирологические обобщения и неверные причинно-следственные выводы («Миллиардеры не любят человечество» как универсальная аксиома). Также не должно быть неполного или одностороннего взгляда на роль Запада и на внутренние проблемы.
Некоторые миллиардеры действительно преследуют узкие интересы, другие финансируют науку, образование и медицину, скорее всего первых больше. Поэтому на мой взгляд, нельзя сводить всех под одну гребёнку, крестить всех во враги, упрощать и сводить к минимуму их заслуги неверно. Фонды (Рокфеллер, Карнеги, Гейтс и.т.д.) работают и приносят пользу.
Для меня лично не понятны апокалиптические прогнозы про ИИ и исчезновение людей за 2-3 десятилетия. Понятно, что в перспективе ИИ трансформирует рынок труда, но сценарии люди станут не нужны - экстремальная гипотеза. Реальные сценарии вероятнее: перераспределение труда, потребность в новых навыках и умениях.
всех латифундистов обязать создавать неужели карманный депутат придет своему хозяину и будет требовать вернуть львиную долю истинным хозяевам земель у которых деды и отцы проливали за нее кровь,если эти же депутаты создавали себе богов в лице первого президента и его семьи что от них хорошего ожидать
Kairat stayer: Также не должно быть неполного или одностороннего взгляда на роль Запада и на внутренние проблемы.
Пример сотрудничества, ещё в 2023 году ТАСС заявлял, что Казахстан планирует разработать и произвести свои спутники связи, совместно с Airbus, примерно к 2026 году. Это переход от чистого покупателя к участнику производства.
В ходе встреч с [представителями франко-итальянской компании] Тhales Alenia Space были обсуждены перспективы совместных проектов в области создания спутников связи для замещения спутников КazSat и спутников дистанционного зондирования, завершающих срок эксплуатации, а с Airbus Defence and Space - вопросы развития сборочно-испытательного комплекса и производства спутников. По итогу Казахстан планирует производить спутники связи совместно с французскими специалистами, первый аппарат казахстанской сборки планируется к запуску в 2026 году.
