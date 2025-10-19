Отправлено: - 15:54

абике:

Возвести 3 АЭС в Казахстане и потом продавать электроэнергию другим, это нужно, обязательно производить мясо, молоко и продавать его другим, это будет правильно, вместо пшеницы продавать продукты питания, муку намного выгодней,чем сырье! Надо обязательно что-нибудь производить самим, а не так как сейчас: предоставили в аренду китайцам, корейцам землю, которые за счет казахстанских рабочих рук осуществляют сборку их автомобилей и потом реализуют! Доход от этой сборки они делят: РК за то, что собрали узлы в товар и платят за аренду земли! НО автомобиль корейский, китайский никогда не будет товаром казахстанским, даже если на этикетке напишут произведено, а не собрано в Казахстане! Авто экспортируется в другие страны, а основную прибыль получает Корея,Китай!

Цитата:Согласен, мы как и большинство сырьевых экономик экспортируем в основном нефть, газ, металлы, зерно, а импортируем технику, электронику, автомобили, лекарства и даже продукты переработки. Поэтому тезис нужно производить самим абсолютно справедлив.О том, что нужно перерабатывать пшеницу в муку, молоко в сыры и мясо в готовую продукцию вещают везде. Это повышает доходность в несколько раз и создаёт рабочие места, Турция, Польша и Вьетнам подняли экспорт именно за счёт переработки, а не добычи.Крупные землевладельцы (латифундисты) должны не просто владеть, а производить и инвестировать в переработку. Государство может стимулировать это налогами, субсидиями и контролем целевого использования земель.