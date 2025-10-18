НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 637 из 637«1...635636637
Ответить Новый топик
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4757
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 21:38
#9541
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А на границе детей не выпускают. Родители, да ехайте а детей оставляйте)

Да ну! У меня другой пример. В 2022-ом году на фирму пришла украинка - беженка. Шеф сказал, нужно дать шанс. Наш айтишник сразу на ней завис. У него двое детей от прошлого брака, у неё трое от её, ещё состоявшегося брака. Печворк семья, как у нас их тут называют. Так вот она успела в Украине на развод подать, документы получить. Бывший угрожал убить обоих ( на фронте за Украину воюет, не знаю жив ли ещё). Так вот в общем сегодня они расписались, муж и жена и пятеро детей. Никто и никуда не торопится, в отличии от лузеров. Законы соблюдать нужно. Я понимаю, что в России свободнее. Но тогда и нефиг рыпаться. Как то так.

[Исправлено: Эл-починно, 18.10.2025 - 22:41]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17048
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 21:45
#9542
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Это даже поучительная история. Муж воюет а жена уже нового хахаля нашла в германии :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4757
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 21:51
#9543
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Муж воюет а жена уже нового хахаля нашла в германии

Мне в данном случае моральная сторона побоку. Хотя обычно я бы с тобой согласился. Но в данном конкретном случае, главное дети. И они слава богу живы и здоровы и обеспечены. Поэтому моральная сторона, для меня лично именно в этом вопросе - второстепенно. Бывшего может и в живых уже нет. А детям сегодня и сейчас и мама и папа нужен.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4757
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 21:57
#9544
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта война ещё много жизней и судеб сломает или изменит, а какие либо и уничтожит.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 22:55
#9545
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
около 42 миллионов американцев могут столкнуться с приостановкой или сокращением выплат по программе Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP / «талонов на питание») уже в ноябре, если продолжится федеральный шатдаун.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1902
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.10.25 - 07:53
#9546
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Родители, да ехайте а детей оставляйте)

как можно заметить, подобные истории вот так и появляются. во-первых когда у фигурантов с головой не особо. а во-вторых когда рассказчик не удосуживается прочитать статью и хотя бы не пороть отсебятину.
в самой же статье прямо указанно что "почувствовали", то есть если без эзотерики "выдумали и сами себя убедили", а это не является фактом, а значит Виталий "п(врет)т"...сознательно.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17048
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.10.25 - 08:28
#9547
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Не-а. Это просто СМИ не до конца правду написали. А я исправил эту ошибку)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17048
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.10.25 - 08:48
#9548
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно: Бывшего может и в живых уже нет
Сначало надо было развестись, а потом устраивать свою жизнь. Тогда может и мужик на фронт передумал бы идти, смысл потерял бы.
Взял рюкзак с носками и пошёл бы на все четыре стороны.
А так его предали.

А если он живой с фронта вернётся? А они уже на убийства другими глазами смотрят, это не я и ты. Им убить другого человека уже легче, они моральную черту перешагнули на фронте
И Тогда страшно представить что будет если он к ним в гости нагрянет.

[Исправлено: Vit, 19.10.2025 - 08:55]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8336
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.10.25 - 10:04
#9549
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, я тут отсутствовал, хотя и читал всё!
Насчёт сегодняшней темы тоже хотел бы высказаться, особенно насчёт свободы в России. Мы уже на себе чувствуем, как закручиваются гайки в соседней стране(МИД РК постоянно предупреждает об изменении правил пребывания в РФ), в соцсетях смотрел как пела безрассудная молодёжь в Питере хором про кооператив "Озеро", тут же на певицу и группу её "СтопТайм" посадили под административный арест и возбудили уголовное дело. Драматургу и режиссёру( рука не поднимается писать как в оппозиционной прессе драматургке и режиссёрке) сначала дали в 2020 году дали премию"Золотой Орёл", как лучший спектакль в РФ, а после начала войны посадили на длительные сроки( ох уж эта интеллигенция!)
Антивоенный комитет в Лондоне и лично Ходорковского обвинили в попытке незаконного захвата власти! Они конечно в оппозиции жёсткой, но я не слышал от них призывов к восстанию или революции , журналист Пивоваров говорит только про факты, не давая никаких оценок, его объявили иноагентом!
Изымают из библиотек книги Акунина, чем кстати отличались фашисты в гитлеровской Германии, они правда сжигали книги неугодных им писателей на площади, тут до этого ещё не дошло!
А если говорить про ювенальную юстицию, то если посмотреть россТВ, разные там "мужское и женское" " За гранью" и т.д. то тоже запросто забирают детей за плохое жильё, за неустроенность в работе, за алкоголизм. Вполне может быть и в ситуации в Германии какие то такие причины были, просто там можно на весь свет прокричать, что их притесняют и перебраться в РФ! Там таких перебежчиков с Запада очень привечают.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8467
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.10.25 - 10:28
#9550
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Поподробнее можно? Есть ли они официально? Получал ли кто уже? ну и так далее.


Можно: - уже два года с Нацфонда Токаев перечисляет по СТО долларов ( по эквиваленту курса НацБанка на момент перечисления, так как в Казахстане ЗАПРЕЩЕНО внутренние денежно-финансовые операции проводить в ин.валюте) ) на спецсчёт каждому ребенку родившему в Казахстане и это ОФИЦИАЛЬНО и принято в форме Закона.
У моих внуков уже есть спецсчета с перечисленными суммами и это можно узнать через ЕГОВ.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17048
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.10.25 - 10:31
#9551
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS: моих внуков уже есть спецсчета с перечисленными суммами и это можно узнать через ЕГОВ.
Да, да приходят по 100 баксов каждый год. Я проверял.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7701
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.10.25 - 11:01
#9552
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
saba:
Здравствуйте, я тут отсутствовал, хотя и читал всё!...


Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7701
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.10.25 - 11:06
#9553
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Мы уже на себе чувствуем, как закручиваются гайки в соседней стране(МИД РК постоянно предупреждает об изменении правил пребывания в РФ), в соцсетях смотрел как пела безрассудная молодёжь в Питере хором про кооператив "Озеро", тут же на певицу и группу её "СтопТайм" посадили под административный арест и возбудили уголовное дело ...


Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7701
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.10.25 - 11:31
#9554
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Да, да приходят по 100 баксов каждый год. Я проверял.


Профайл
Страница 637 из 637«1...635636637
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS