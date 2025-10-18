НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
 
 
N
§ NG.kz
«Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
Отправлено: 18.10.25 - 11:29
Новое сообщение - о пешеходном переходе с ул. Тауелсиздик на ул. Павших Борцов. - Если ехать со стороны вокзала, пешеходы на данном участке из-за кустов совсем не видны, и получается, что выскакивают неожиданно, - жалуется читатель.
Гога
§ Гога
Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
Отправлено: 18.10.25 - 11:29
---ул. Павших Борцов.---

--Неужели вернули прежнее название улице :lol: ;-)
абике
§ абике
Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
Отправлено: 18.10.25 - 13:35
Редакция специально пропустила "улица Павших Борцов" или проверяет читателей, зная, что давно такой улицы нет? Здесь имеется ввиду улица Бородина, названная в честь бывшего 1-го секретаря Костанайской области! Думаю, что искажать названия не следует!
Д
Диас СУЛЕЙМЕН
«Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
Отправлено: 18.10.25 - 13:42
Цитата:
Гога:

Исправили, спасибо
v
vofkakst
«Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
Отправлено: 18.10.25 - 17:30
Цитата:
Гога:
вернули прежнее названи

Вот было бы здорово однажды проснуться, а у нас улицы Тарана, Герцена, Гвардейская, Павших Борцов, а не вот это вот все. Что все эти переименования просто приснились....
Эл-починно
Эл-починно
«Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
Отправлено: 18.10.25 - 17:43
Цитата:
vofkakst:
а у нас улицы Тарана, Герцена, Гвардейская, Павших Борцов, а не вот это вот все. Что все эти переименования просто приснились....

Да было бы... Но у переименователей совсем другой диапазон мышления. :lol:
Было бы у переименователей хоть чуточку интеллекта было, то и даже им было бы понятно, что проблемы не в названиях - переименованиях. А совсем в другом, но им не судьба даже это понять.
Главное создать занятость и важность, но впрочем это у некоторых в крови - от ничего неделания.
Т
Тимур Гафуров
Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
Отправлено: 18.10.25 - 18:27
Цитата:
абике:
Здесь имеется ввиду улица Бородина

Здесь имеется в виду улица Шаяхметова. Что мы в итоге и указали. Спасибо
Цитата:
Эл-починно:
Но у переименователей совсем другой диапазон мышления.

Пожалуйста. не отклоняйтесь от темы статьи.
A
ACROS
Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
Отправлено: 19.10.25 - 10:39
Цитата:
Тимур Гафуров:
не отклоняйтесь от темы статьи.


Если по теме: Цитата://получается, что выскакивают неожиданно, - жалуется читатель.//

Единственное что нужно сделать: для дневной видимости- УБРАТЬ зелёные насаждения, особенно ВЫСОКИЕ, метров на 7-10 от зоны пешеходного перехода, а для ночной видимости- ОСВЕЩАТЬ не сам ЗНАК перехода, а ТРОТУАР , что бы водитель видел издалека, уже при подьезде к этому знаку, что там находиться пешеход и он будет ПЕРЕХОДИТЬ улицу и ему водителю надо снизить скорость и быть внимательным.
XML / RSS