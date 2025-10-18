Отправлено: - 17:43

vofkakst:

а у нас улицы Тарана, Герцена, Гвардейская, Павших Борцов, а не вот это вот все. Что все эти переименования просто приснились....

Цитата:Да было бы... Но у переименователей совсем другой диапазон мышления.Было бы у переименователей хоть чуточку интеллекта было, то и даже им было бы понятно, что проблемы не в названиях - переименованиях. А совсем в другом, но им не судьба даже это понять.Главное создать занятость и важность, но впрочем это у некоторых в крови - от ничего неделания.