Насчёт сегодняшней темы тоже хотел бы высказаться, особенно насчёт свободы в России. Мы уже на себе чувствуем, как закручиваются гайки в соседней стране(МИД РК постоянно предупреждает об изменении правил пребывания в РФ), в соцсетях смотрел как пела безрассудная молодёжь в Питере хором про кооператив "Озеро", тут же на певицу и группу её "СтопТайм" посадили под административный арест и возбудили уголовное дело. Драматургу и режиссёру( рука не поднимается писать как в оппозиционной прессе драматургке и режиссёрке) сначала дали в 2020 году дали премию"Золотой Орёл", как лучший спектакль в РФ, а после начала войны посадили на длительные сроки( ох уж эта интеллигенция!)

Антивоенный комитет в Лондоне и лично Ходорковского обвинили в попытке незаконного захвата власти! Они конечно в оппозиции жёсткой, но я не слышал от них призывов к восстанию или революции , журналист Пивоваров говорит только про факты, не давая никаких оценок, его объявили иноагентом!

Изымают из библиотек книги Акунина, чем кстати отличались фашисты в гитлеровской Германии, они правда сжигали книги неугодных им писателей на площади, тут до этого ещё не дошло!

А если говорить про ювенальную юстицию, то если посмотреть россТВ, разные там "мужское и женское" " За гранью" и т.д. то тоже запросто забирают детей за плохое жильё, за неустроенность в работе, за алкоголизм. Вполне может быть и в ситуации в Германии какие то такие причины были, просто там можно на весь свет прокричать, что их притесняют и перебраться в РФ! Там таких перебежчиков с Запада очень привечают.