Защищать свой народ - должно государство. А то одним миллионы списывают, а других в микрокредиты загоняют.

Цитата:Полностью с вами согласен!!!К сожалению у них (у власти) одна отмазка: - "..надо было читать весь договор, особенно мелкий шрифт, надо было узнать есть ли у них лицензия, надо было СТО раз плдумать и СТО раз просчитать и прочую фигню..."- и это не только касается микрозаймов, так власть ведёт ВСЕГДА и ВЕЗДЕ - хоть при ипотеке, хоть при долевом участии, хоть при лотерее - - хотя КТО допустил и допускает на рынок этих НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ игроков - сама же власть.Двойные стандарты для своего же народа.