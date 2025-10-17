Некоторые до сих пор воспринимают микрозаймы как экстренную финансовую помощь. На самом деле микрокредит онлайн в определенных ситуациях делает жизнь спокойной и комфортной, именно как финансовый инструмент. Читать новость
А можно у вас взять 50 млн и не отдавать как 43тыщ жителей страны? Вы давайте сразу расписывайте какие документы нужны что б подать на банкротство?. А чё я лысый что ли. Им можно не возвращать и я тоже хочу халявку)
Глупые люди. Зачем брать микрокредит? Если ты не можешь это сегодня купить, то и завтра не сможешь. Научитесь сначала откладывать. А тут только переплата, да ещё по бешенным процентам. Этих микрокредитёров, кстати тоже не мешало бы под шерстить. Наживаются на глупости и безденежье оппонентов - мошенники собственно говоря. Защищать свой народ - должно государство. А то одним миллионы списывают, а других в микрокредиты загоняют.
Эл-починно: Защищать свой народ - должно государство. А то одним миллионы списывают, а других в микрокредиты загоняют.
Полностью с вами согласен!!!
К сожалению у них (у власти) одна отмазка: - "..надо было читать весь договор, особенно мелкий шрифт, надо было узнать есть ли у них лицензия, надо было СТО раз плдумать и СТО раз просчитать и прочую фигню..."- и это не только касается микрозаймов, так власть ведёт ВСЕГДА и ВЕЗДЕ - хоть при ипотеке, хоть при долевом участии, хоть при лотерее - - хотя КТО допустил и допускает на рынок этих НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ игроков - сама же власть. Двойные стандарты для своего же народа.
