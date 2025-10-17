НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Как микрозаймы помогают вести домашний бюджет
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52770
Как микрозаймы помогают вести домашний бюджет
Отправлено: 17.10.25 - 10:57
Некоторые до сих пор воспринимают микрозаймы как экстренную финансовую помощь. На самом деле микрокредит онлайн в определенных ситуациях делает жизнь спокойной и комфортной, именно как финансовый инструмент.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17048
Re: Как микрозаймы помогают вести домашний бюджет
Отправлено: 17.10.25 - 10:57
#1
А можно у вас взять 50 млн и не отдавать как 43тыщ жителей страны?
Вы давайте сразу расписывайте какие документы нужны что б подать на банкротство?.
А чё я лысый что ли. Им можно не возвращать и я тоже хочу халявку)
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений: 1867
1867
Re: Как микрозаймы помогают вести домашний бюджет
Отправлено: 17.10.25 - 11:04
#2
Цитата:
способен оказать финансовую поддержку

На выгодных только для себя условиях
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10439
Re: Как микрозаймы помогают вести домашний бюджет
Отправлено: 17.10.25 - 11:08
#3
Цитата:
На самом деле микрокредит онлайн в определенных ситуациях делает жизнь спокойной и комфортной, именно как финансовый инструмент.

Источник:

Только вчера заходила соседка просила занать денег для погашения вот такого микрокредита,при этом проклинала тот день когда вообще связалась с ними :lol:
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17048
Как микрозаймы помогают вести домашний бюджет
Отправлено: 17.10.25 - 11:26
#4
Цитата:
Добринцофф:
Только вчера заходила соседка просила занать денег для погашения вот такого микрокредита

Да я их не понимаю. Ну если у тебя щас нету денег, чем вы завтра будите возвращать кредит.

Ну не выгребаешь если свой бюджет. Пересмотри свои затраты. Научитесь жить по средствам. Где можно сократить.

А то заходит в магазин в дырявых штанах и говорит нету денег на одежду. Зато покупает каждый день пачку сигарет за 1500т.и и две бутылки пива.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений: 3881
3881
Re: Как микрозаймы помогают вести домашний бюджет
Отправлено: 17.10.25 - 11:33
#5
если человеку нужны микрозаймы, значит он почти банкрот...
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений: 8467
8467
Re: Как микрозаймы помогают вести домашний бюджет
Отправлено: 17.10.25 - 12:39
#6
Цитата:
Добринцофф:
соседка просила занать денег


Дали ей??
Хоть молодая-красивая, в теле ???- я имею ввиду- ей есть ЧЕМ отдавать??
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений: 2721
2721
Как микрозаймы помогают вести домашний бюджет
Отправлено: 17.10.25 - 13:07
#7
Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы статьи.
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений: 4757
4757
Re: Как микрозаймы помогают вести домашний бюджет
Отправлено: 17.10.25 - 21:46
#8
Глупые люди. Зачем брать микрокредит? Если ты не можешь это сегодня купить, то и завтра не сможешь. Научитесь сначала откладывать. А тут только переплата, да ещё по бешенным процентам. Этих микрокредитёров, кстати тоже не мешало бы под шерстить. Наживаются на глупости и безденежье оппонентов - мошенники собственно говоря. Защищать свой народ - должно государство. А то одним миллионы списывают, а других в микрокредиты загоняют.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений: 8467
8467
Как микрозаймы помогают вести домашний бюджет
Отправлено: 19.10.25 - 10:21
#9
Цитата:
Эл-починно:
Защищать свой народ - должно государство. А то одним миллионы списывают, а других в микрокредиты загоняют.


Полностью с вами согласен!!!

К сожалению у них (у власти) одна отмазка: - "..надо было читать весь договор, особенно мелкий шрифт, надо было узнать есть ли у них лицензия, надо было СТО раз плдумать и СТО раз просчитать и прочую фигню..."- и это не только касается микрозаймов, так власть ведёт ВСЕГДА и ВЕЗДЕ - хоть при ипотеке, хоть при долевом участии, хоть при лотерее - - хотя КТО допустил и допускает на рынок этих НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ игроков - сама же власть.
Двойные стандарты для своего же народа.
