Как вестерн, только наш - Фильм «Степь», развлекая, обращает внимание на серьезную проблему
 
 
Как вестерн, только наш - Фильм «Степь», развлекая, обращает внимание на серьезную проблему
Отправлено: 19.10.25 - 10:13
Образ доблестного защитника порядка, казалось, остался в прошлом. В современном кино найти честного и реалистичного полицейского становится сложно. Фильм «Степь» реабилитирует этот образ благодаря принципиальности и жертвенности инспекторов природоохранной службы.
Re: Как вестерн, только наш - Фильм «Степь», развлекая, обращает...
Отправлено: 19.10.25 - 10:13
Цитата:/На закрытом показе в Костанае//

Закрытый показ- наверное там присутствовали ВИП-персоны, типа:- акима Мичуринского сельского округа и зам.акима области по соц.вопросам, ну и для спонсорства пригласили какого то главу крестьянского хозяйства.

А, нельзя было сделать - ОТКРЫТЫЙ показ, с приглашением скромных работников природоохранных служб- что изменилось бы, наооборот для фильма лучше было бы.
