Vit: А на границе детей не выпускают. Родители, да ехайте а детей оставляйте)
Да ну! У меня другой пример. В 2022-ом году на фирму пришла украинка - беженка. Шеф сказал, нужно дать шанс. Наш айтишник сразу на ней завис. У него двое детей от прошлого брака, у неё трое от её, ещё состоявшегося брака. Печворк семья, как у нас их тут называют. Так вот она успела в Украине на развод подать, документы получить. Бывший угрожал убить обоих ( на фронте за Украину воюет, не знаю жив ли ещё). Так вот в общем сегодня они расписались, муж и жена и пятеро детей. Никто и никуда не торопится, в отличии от лузеров. Законы соблюдать нужно. Я понимаю, что в России свободнее. Но тогда и нефиг рыпаться. Как то так.
Vit: Муж воюет а жена уже нового хахаля нашла в германии
Мне в данном случае моральная сторона побоку. Хотя обычно я бы с тобой согласился. Но в данном конкретном случае, главное дети. И они слава богу живы и здоровы и обеспечены. Поэтому моральная сторона, для меня лично именно в этом вопросе - второстепенно. Бывшего может и в живых уже нет. А детям сегодня и сейчас и мама и папа нужен.
около 42 миллионов американцев могут столкнуться с приостановкой или сокращением выплат по программе Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP / «талонов на питание») уже в ноябре, если продолжится федеральный шатдаун.
как можно заметить, подобные истории вот так и появляются. во-первых когда у фигурантов с головой не особо. а во-вторых когда рассказчик не удосуживается прочитать статью и хотя бы не пороть отсебятину. в самой же статье прямо указанно что "почувствовали", то есть если без эзотерики "выдумали и сами себя убедили", а это не является фактом, а значит Виталий "п(врет)т"...сознательно.
Сначало надо было развестись, а потом устраивать свою жизнь. Тогда может и мужик на фронт передумал бы идти, смысл потерял бы. Взял рюкзак с носками и пошёл бы на все четыре стороны. А так его предали.
А если он живой с фронта вернётся? А они уже на убийства другими глазами смотрят, это не я и ты. Им убить другого человека уже легче, они моральную черту перешагнули на фронте И Тогда страшно представить что будет если он к ним в гости нагрянет.
Здравствуйте, я тут отсутствовал, хотя и читал всё! Насчёт сегодняшней темы тоже хотел бы высказаться, особенно насчёт свободы в России. Мы уже на себе чувствуем, как закручиваются гайки в соседней стране(МИД РК постоянно предупреждает об изменении правил пребывания в РФ), в соцсетях смотрел как пела безрассудная молодёжь в Питере хором про кооператив "Озеро", тут же на певицу и группу её "СтопТайм" посадили под административный арест и возбудили уголовное дело. Драматургу и режиссёру( рука не поднимается писать как в оппозиционной прессе драматургке и режиссёрке) сначала дали в 2020 году дали премию"Золотой Орёл", как лучший спектакль в РФ, а после начала войны посадили на длительные сроки( ох уж эта интеллигенция!) Антивоенный комитет в Лондоне и лично Ходорковского обвинили в попытке незаконного захвата власти! Они конечно в оппозиции жёсткой, но я не слышал от них призывов к восстанию или революции , журналист Пивоваров говорит только про факты, не давая никаких оценок, его объявили иноагентом! Изымают из библиотек книги Акунина, чем кстати отличались фашисты в гитлеровской Германии, они правда сжигали книги неугодных им писателей на площади, тут до этого ещё не дошло! А если говорить про ювенальную юстицию, то если посмотреть россТВ, разные там "мужское и женское" " За гранью" и т.д. то тоже запросто забирают детей за плохое жильё, за неустроенность в работе, за алкоголизм. Вполне может быть и в ситуации в Германии какие то такие причины были, просто там можно на весь свет прокричать, что их притесняют и перебраться в РФ! Там таких перебежчиков с Запада очень привечают.
Эл-починно: Поподробнее можно? Есть ли они официально? Получал ли кто уже? ну и так далее.
Можно: - уже два года с Нацфонда Токаев перечисляет по СТО долларов ( по эквиваленту курса НацБанка на момент перечисления, так как в Казахстане ЗАПРЕЩЕНО внутренние денежно-финансовые операции проводить в ин.валюте) ) на спецсчёт каждому ребенку родившему в Казахстане и это ОФИЦИАЛЬНО и принято в форме Закона. У моих внуков уже есть спецсчета с перечисленными суммами и это можно узнать через ЕГОВ.
saba: Мы уже на себе чувствуем, как закручиваются гайки в соседней стране(МИД РК постоянно предупреждает об изменении правил пребывания в РФ), в соцсетях смотрел как пела безрассудная молодёжь в Питере хором про кооператив "Озеро", тут же на певицу и группу её "СтопТайм" посадили под административный арест и возбудили уголовное дело ...
Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать