Страница 636 из 637
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4757
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 17:55
#9526
Цитата:
Vit:
А ребёнок в школе ляпнул что уезжаем в РФ. И знаите что произошло. Учительница позвонила этим семейным полицейским и ребёнка в школе забрали. Родители в шоке, но быстро и по горячим следам находят и выкрадывают сына и на такси летят в прибалтику к знакомым а от туда переправились в РФ. Щас живут и не нарадуются. Говорит свобода.

Виталь, спроси у них, где врут? Бред же полный. Если забрали, то уже не выкрадешь, а раз забрали, то было за что. Знаешь сколько тысяч или даже уже миллионов семей из СНГ, в том числе беженцы с Украины, тут живёт? А тут такая трогательная история. Ну бред же. Бывает, тот или иной индивидуум не придёт в консенсус с системой. Но если он с одно системой в консенсус придти не может, то нет гарантии, что с другой получится.
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 17:57
#9527
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Да просто признайтесь уже, что вы не знаете, ка

пытаетесь манипулировать .
я не у следователя чтоб признаваться в чем то . вы не прокурор .
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8461
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 20:04
#9528
Цитата:
Vit:
от туда переправились в РФ.


Вопрос: а, как они границу между Латвией и России перешли ???
Тем более полиция ЗНАЛА о их намерении перехать в Россию и естественно после кражи ребёнка погранцы были оповещены.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17045
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 20:18
#9529
Цитата:
ACROS:
Они вроде все за один день провернули. А полиция наверно подумала что они в германии ещё и не объявила в международный розыск. Да и за что объявлять? Скорей всего у ребёнка то толком статус не понятный.

Они уже в РФ живут спокойно. И кстати это не единственный случай когда родители своих детей обратно забирают у ювенальной полиции и сбегаю в РФ.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17045
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 20:20
#9530
Цитата:
Эл-починно:
Виталь, спроси у них, где врут? Бред же полный

Тысячи историй как заберают детей. И даже отдают гомикам в новую семью.

Особенно сегодня украинских. Много трагических судьб.

Сегодня европой руководят сатанисты.

[Исправлено: Vit, 18.10.2025 - 20:21]
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4757
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 20:25
#9531
Цитата:
Vit:
Тысячи историй как заберают детей.

Таких как ты описал, ещё не слышал.
А так да бывает проходят по новостям единичные случае. Некоторые в телевизор попадают.
Кто то и где то - врёт.
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4757
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 20:28
#9532
Что бы органы опеки забрали ребёнка - нужен прецедент.
Пойми тут живут миллионы, тех же с СНГ, а именно эти твои - особенные? так не бывает. Не верю я таким людям.
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4757
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 20:32
#9533
Я понимаю, ну не срослось, не прижилось, но наговаривать то зачем? Когда сам лузер. 8-)
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1901
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 20:46
#9534
Цитата:
Эл-починно:
Я понимаю, ну не срослось, не прижилось, но наговаривать то зачем?

Нифига себе у вас запросы!!
Вы представляете сколько силы нужно иметь и воли и ментальной в первую очередь чтобы признать что сам лузер? На порядки больше чем для того чтобы провернуть описанную операцию. Вы что-то, батенька, от людей хотите ещё большего чем даже я могу вообразить :lol:
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17045
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 20:56
#9535
спасли детей
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17045
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 20:57
#9536
Вот тоже казалось бы невероятная история, но факт же на лицо
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4757
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 21:09
#9537
Цитата:
Vit:
но факт же на лицо

Факт, что переехали в Россию. И при чём тут теперь мусульманка их Польши? :lol:
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17045
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 21:24
#9538
Цитата:
Эл-починно:

Ну Ёмоё)
Ты написал что история невероятная, что по брехивают мои старые знакомые
Я вот привел пример что они не одни. Что тоже история ещё более невероятная и мутная. Сначала они жили в Швеции и отсудили детей у опеки. Потом решили уехать. А на границе детей не выпускают. Родители, да ехайте а детей оставляйте)
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17045
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 21:27
#9539
Верю что существуют не единичные истории. А тысячи трагических историй. Европа всегда воровала детей.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17045
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 21:33
#9540
Цитата:
Эл-починно:
Возможно мой знакомый был не идеальным новым гражданином Германии. Не спорю. Он с хулиганским характером. Из деревни, характер непростой. Не боялся не чего.

Пёр на пролом всегда. И тогда сбежали они с одной сумкой и не много сбережения которых хватило в воронежской обл развить свою маленькое фермерство.
