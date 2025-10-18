Отправлено: - 17:55

Vit:

А ребёнок в школе ляпнул что уезжаем в РФ. И знаите что произошло. Учительница позвонила этим семейным полицейским и ребёнка в школе забрали. Родители в шоке, но быстро и по горячим следам находят и выкрадывают сына и на такси летят в прибалтику к знакомым а от туда переправились в РФ. Щас живут и не нарадуются. Говорит свобода.

Цитата:Виталь, спроси у них, где врут? Бред же полный. Если забрали, то уже не выкрадешь, а раз забрали, то было за что. Знаешь сколько тысяч или даже уже миллионов семей из СНГ, в том числе беженцы с Украины, тут живёт? А тут такая трогательная история. Ну бред же. Бывает, тот или иной индивидуум не придёт в консенсус с системой. Но если он с одно системой в консенсус придти не может, то нет гарантии, что с другой получится.