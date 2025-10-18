Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 18.10.25 - 17:55
Цитата:
Виталь, спроси у них, где врут? Бред же полный. Если забрали, то уже не выкрадешь, а раз забрали, то было за что. Знаешь сколько тысяч или даже уже миллионов семей из СНГ, в том числе беженцы с Украины, тут живёт? А тут такая трогательная история. Ну бред же. Бывает, тот или иной индивидуум не придёт в консенсус с системой. Но если он с одно системой в консенсус придти не может, то нет гарантии, что с другой получится.
Vit:
А ребёнок в школе ляпнул что уезжаем в РФ. И знаите что произошло. Учительница позвонила этим семейным полицейским и ребёнка в школе забрали. Родители в шоке, но быстро и по горячим следам находят и выкрадывают сына и на такси летят в прибалтику к знакомым а от туда переправились в РФ. Щас живут и не нарадуются. Говорит свобода.
Отправлено: 18.10.25 - 17:57
Цитата:
пытаетесь манипулировать .
я не у следователя чтоб признаваться в чем то . вы не прокурор .
maxsaf:
пытаетесь манипулировать .
я не у следователя чтоб признаваться в чем то . вы не прокурор .
Отправлено: 18.10.25 - 20:04
Цитата:
Вопрос: а, как они границу между Латвией и России перешли ???
Тем более полиция ЗНАЛА о их намерении перехать в Россию и естественно после кражи ребёнка погранцы были оповещены.
Vit:
от туда переправились в РФ.
Вопрос: а, как они границу между Латвией и России перешли ???
Тем более полиция ЗНАЛА о их намерении перехать в Россию и естественно после кражи ребёнка погранцы были оповещены.
Отправлено: 18.10.25 - 20:18
Цитата:
Они уже в РФ живут спокойно. И кстати это не единственный случай когда родители своих детей обратно забирают у ювенальной полиции и сбегаю в РФ.
ACROS:Они вроде все за один день провернули. А полиция наверно подумала что они в германии ещё и не объявила в международный розыск. Да и за что объявлять? Скорей всего у ребёнка то толком статус не понятный.
Они уже в РФ живут спокойно. И кстати это не единственный случай когда родители своих детей обратно забирают у ювенальной полиции и сбегаю в РФ.
Отправлено: 18.10.25 - 20:20
Цитата:
Тысячи историй как заберают детей. И даже отдают гомикам в новую семью.
Особенно сегодня украинских. Много трагических судьб.
Сегодня европой руководят сатанисты.
Эл-починно:
Виталь, спроси у них, где врут? Бред же полный
Тысячи историй как заберают детей. И даже отдают гомикам в новую семью.
Особенно сегодня украинских. Много трагических судьб.
Сегодня европой руководят сатанисты.
Отправлено: 18.10.25 - 20:25
Цитата:
Таких как ты описал, ещё не слышал.
А так да бывает проходят по новостям единичные случае. Некоторые в телевизор попадают.
Кто то и где то - врёт.
Vit:
Тысячи историй как заберают детей.
Таких как ты описал, ещё не слышал.
А так да бывает проходят по новостям единичные случае. Некоторые в телевизор попадают.
Кто то и где то - врёт.
Отправлено: 18.10.25 - 20:28
Что бы органы опеки забрали ребёнка - нужен прецедент.
Пойми тут живут миллионы, тех же с СНГ, а именно эти твои - особенные? так не бывает. Не верю я таким людям.
Отправлено: 18.10.25 - 20:32
Я понимаю, ну не срослось, не прижилось, но наговаривать то зачем? Когда сам лузер.
Отправлено: 18.10.25 - 20:46
Цитата:
Нифига себе у вас запросы!!
Вы представляете сколько силы нужно иметь и воли и ментальной в первую очередь чтобы признать что сам лузер? На порядки больше чем для того чтобы провернуть описанную операцию. Вы что-то, батенька, от людей хотите ещё большего чем даже я могу вообразить
Эл-починно:
Я понимаю, ну не срослось, не прижилось, но наговаривать то зачем?
Нифига себе у вас запросы!!
Вы представляете сколько силы нужно иметь и воли и ментальной в первую очередь чтобы признать что сам лузер? На порядки больше чем для того чтобы провернуть описанную операцию. Вы что-то, батенька, от людей хотите ещё большего чем даже я могу вообразить
Отправлено: 18.10.25 - 20:56
Отправлено: 18.10.25 - 20:57
Вот тоже казалось бы невероятная история, но факт же на лицо
Отправлено: 18.10.25 - 21:09
Цитата:
Факт, что переехали в Россию. И при чём тут теперь мусульманка их Польши?
Vit:
но факт же на лицо
Факт, что переехали в Россию. И при чём тут теперь мусульманка их Польши?
Отправлено: 18.10.25 - 21:24
Цитата:
Ну Ёмоё)
Ты написал что история невероятная, что по брехивают мои старые знакомые
Я вот привел пример что они не одни. Что тоже история ещё более невероятная и мутная. Сначала они жили в Швеции и отсудили детей у опеки. Потом решили уехать. А на границе детей не выпускают. Родители, да ехайте а детей оставляйте)
Эл-починно:
Ну Ёмоё)
Ты написал что история невероятная, что по брехивают мои старые знакомые
Я вот привел пример что они не одни. Что тоже история ещё более невероятная и мутная. Сначала они жили в Швеции и отсудили детей у опеки. Потом решили уехать. А на границе детей не выпускают. Родители, да ехайте а детей оставляйте)
Отправлено: 18.10.25 - 21:27
Верю что существуют не единичные истории. А тысячи трагических историй. Европа всегда воровала детей.
Отправлено: 18.10.25 - 21:33
Цитата:
Пёр на пролом всегда. И тогда сбежали они с одной сумкой и не много сбережения которых хватило в воронежской обл развить свою маленькое фермерство.
Эл-починно:Возможно мой знакомый был не идеальным новым гражданином Германии. Не спорю. Он с хулиганским характером. Из деревни, характер непростой. Не боялся не чего.
Пёр на пролом всегда. И тогда сбежали они с одной сумкой и не много сбережения которых хватило в воронежской обл развить свою маленькое фермерство.
