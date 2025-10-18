НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52766
Казахстанцам посоветовали готовиться к базовой ставке в 20%
Отправлено: 18.10.25 - 16:25
Одним повышением базовой ставки победить инфляцию не удастся. Экономист Максим Барышев подчеркнул, что для стабилизации инфляции потребуется комплексная работа трёх министерств: финансов, торговли и национальной экономики. Их задача - увеличить конкуренцию и предложение различных товаров для населения. Именно при росте конкуренции снижается инфляция. А текущее повышение базовой ставки до 18%, по его мнению, ударит по некоторым видам бизнеса
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17039
Re: Казахстанцам посоветовали готовиться к базовой ставке в 20%
Отправлено: 18.10.25 - 16:25
Отправлено: 18.10.25 - 16:25
#1
Цитата:
Именно при росте конкуренции снижается инфляция


Запрет завозить яйца из других стран, это борьба с конкурентами или с инфляцией?) 8-)
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4753
Казахстанцам посоветовали готовиться к базовой ставке в 20%
Отправлено: 18.10.25 - 16:29
Отправлено: 18.10.25 - 16:29
#2
Цитата:
Vit:
Запрет завозить яйца из других стран, это борьба с конкурентами или с инфляцией?)

Не узнаю вас в гриме!? :lol:
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10439
Re: Казахстанцам посоветовали готовиться к базовой ставке в 20%
Отправлено: 18.10.25 - 18:12
Отправлено: 18.10.25 - 18:12
#3
Цитата:
Vit:
Запрет завозить яйца из других стран, это борьба с конкурентами или с инфляцией?)

Нам это преподносят как поддержка отчественного производителя,но производитель естественно когда нет конкуренции повышает цену,тем самым разгоняет инфляциию ещё больше.
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4753
Казахстанцам посоветовали готовиться к базовой ставке в 20%
Отправлено: 18.10.25 - 18:21
Отправлено: 18.10.25 - 18:21
#4
Я так понял, если разрешить конкуренцию, то отечественный производитель "сольётся" ибо не благородное это дело - конкуренция!!! 8-)
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4753
Казахстанцам посоветовали готовиться к базовой ставке в 20%
Отправлено: 18.10.25 - 18:25
Отправлено: 18.10.25 - 18:25
#5
Пардоньте - не благодарное. :lol:
XML / RSS