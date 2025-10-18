Отправлено: - 18:12

Vit:

Запрет завозить яйца из других стран, это борьба с конкурентами или с инфляцией?)

Цитата:Нам это преподносят как поддержка отчественного производителя,но производитель естественно когда нет конкуренции повышает цену,тем самым разгоняет инфляциию ещё больше.