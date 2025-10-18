НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52765
«Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
Отправлено: 18.10.25 - 11:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новое сообщение - о пешеходном переходе с ул. Тауелсиздик на ул. Павших Борцов. - Если ехать со стороны вокзала, пешеходы на данном участке из-за кустов совсем не видны, и получается, что выскакивают неожиданно, - жалуется читатель.
Читать новость

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12262
Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
Отправлено: 18.10.25 - 11:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---ул. Павших Борцов.---

--Неужели вернули прежнее название улице :lol: ;-)
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1170
Re: «Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
Отправлено: 18.10.25 - 13:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция специально пропустила "улица Павших Борцов" или проверяет читателей, зная, что давно такой улицы нет? Здесь имеется ввиду улица Бородина, названная в честь бывшего 1-го секретаря Костанайской области! Думаю, что искажать названия не следует!
Профайл
Д
§ Диас СУЛЕЙМЕН
(Журналисты)
Регистрация:
20.02.24
Сообщений:
1
«Народный гаишник»: Нежданный пешеход в кустах
Отправлено: 18.10.25 - 13:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Исправили, спасибо
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS