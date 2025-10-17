НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
При каких условиях казахстанцам смогут списать мошеннический кредит без суда
 
 
N
NG.kz
Я робот
Пользователи
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52765
При каких условиях казахстанцам смогут списать мошеннический кредит без суда
Отправлено: 17.10.25 - 21:38
При каких условиях казахстанцам могут списать кредиты, оформленные мошенниками, без решения суда, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. В частности их могут списать при наличии постановления правоохранительных органов о признании гражданина потерпевшим.
Эл-починно
Эл-починно
Полноправные пользователи
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4741
Re: При каких условиях казахстанцам смогут списать мошеннический...
Отправлено: 17.10.25 - 21:38
#1
Тут вопрос другим ребром ставить нужно. Каким это боком мошенники смогли оформить кредит? И все вопросы отпадут сами собой. Это проблема банков и только их, с их ними же, возможными мошенниками. 8-)
С
Сабыр
Полноправные пользователи
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1811
Re: При каких условиях казахстанцам смогут списать мошеннический...
Отправлено: 18.10.25 - 12:10
#2
Конечно пора и банки наказывать! Раздают направо налево! И терзают смутные сомнения не в доле ли. А так будут думать теперь банкиры.
