Отправлено: 17.10.25 - 22:47
Лично у меня вообще смутное сомнение в адекватности в Казахстане людей, дорвавшихся до власти. Одни утверждают, что проезд в столичных автобусах 500 тенге стоить должен, другие ограничить хотят ввоз куринных яиц, есть министры убbвающие жену в ресторане на глазах гостей и персонала, есть тут и желающие постоянно вдуть. В общем сомнения гложут в адекватности. Ну это моё личное мнение. Все персонажи вымышлены.
ПС - толи дело в Монголии. Там на каждого жителя счёт с дивидендами.
Отправлено: 17.10.25 - 23:58
Отправлено: 18.10.25 - 00:13
Отправлено: 18.10.25 - 11:20
Друзья, всем желаю хороших и удачных выходных, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Опять поуехавщие в более цивилизованные страны жгут.
Эх, если бы социализм как альтернатива капитализму довольно быстро не сдулся, всё было бы иначе. Наверное и никаких поуехавщих не было.
Страна рабов, страна господ... строка из стихотворения Михаила Лермонтова (1841 год), по происшествию более 150 лет, если сравнить ситуацией со-слов покойного Константина Анатольевича Крылова, что изменилось?
В видео К.А.Крылов говорит: Антинациональное государство – это государство, в котором существует одна наиболее угнетаемая нация. В нашем случае это национальное большинство – русские. Дальше существует пирамида народов. Некоторые нации также угнетаются, некоторые имеют несколько большие права и используются, как например ситхи использовались в Индии для того, чтобы держать в покорности и страхе коренное население. А сверху сидит антинациональная элита, главным свойством которой является даже не то, что она по крови какая-то другая, а то, что она абсолютно другая по духу. Она воспринимает население, как быдло, рабов, стадо. А себя она воспринимает как господ, которые должны управлять этим «быдлом» исключительно для себя
Опять поуехавщие в более цивилизованные страны жгут.
Эх, если бы социализм как альтернатива капитализму довольно быстро не сдулся, всё было бы иначе. Наверное и никаких поуехавщих не было.
Страна рабов, страна господ... строка из стихотворения Михаила Лермонтова (1841 год), по происшествию более 150 лет, если сравнить ситуацией со-слов покойного Константина Анатольевича Крылова, что изменилось?
В видео К.А.Крылов говорит: Антинациональное государство – это государство, в котором существует одна наиболее угнетаемая нация. В нашем случае это национальное большинство – русские. Дальше существует пирамида народов. Некоторые нации также угнетаются, некоторые имеют несколько большие права и используются, как например ситхи использовались в Индии для того, чтобы держать в покорности и страхе коренное население. А сверху сидит антинациональная элита, главным свойством которой является даже не то, что она по крови какая-то другая, а то, что она абсолютно другая по духу. Она воспринимает население, как быдло, рабов, стадо. А себя она воспринимает как господ, которые должны управлять этим «быдлом» исключительно для себя
Отправлено: 18.10.25 - 13:05
Отправлено: 18.10.25 - 14:25
При советах теоретически, всё для строительства - РАЯ действительно было.
На мой взгляд, социализм рухнул не из-за бедности, ресурсов было очень много, деньги можно было напечатать, нефть, газ и другие ресурсы добывали и продавали, можно было построить РАЙ. Людям обещали одно, а дали другое, гонка вооружений, противостояние с США и Западом. Вместе с тем, были - бесплатное образование, медицина, массовая культура и.т.д. признанные во всём мире, при этом перед развалом не хватало товаров.
Сейчас вона - поуехавщие хвастаются, мол у них порядок, дороги, медицина, образование на должном уровне, теперь мол свои "булочки" в цивилизованных странах греем, уехали в свой капитализм, нашли себе РАЙ
При советах теоретически, всё для строительства - РАЯ действительно было.
На мой взгляд, социализм рухнул не из-за бедности, ресурсов было очень много, деньги можно было напечатать, нефть, газ и другие ресурсы добывали и продавали, можно было построить РАЙ. Людям обещали одно, а дали другое, гонка вооружений, противостояние с США и Западом. Вместе с тем, были - бесплатное образование, медицина, массовая культура и.т.д. признанные во всём мире, при этом перед развалом не хватало товаров.
Сейчас вона - поуехавщие хвастаются, мол у них порядок, дороги, медицина, образование на должном уровне, теперь мол свои "булочки" в цивилизованных странах греем, уехали в свой капитализм, нашли себе РАЙ
[Исправлено: Kairat stayer, 18.10.2025 - 15:33]
