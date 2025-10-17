НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4741
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 22:47
#9511
Лично у меня вообще смутное сомнение в адекватности в Казахстане людей, дорвавшихся до власти. :-x Одни утверждают, что проезд в столичных автобусах 500 тенге стоить должен, другие ограничить хотят ввоз куринных яиц, есть министры убbвающие жену в ресторане на глазах гостей и персонала, есть тут и желающие постоянно вдуть. В общем сомнения гложут в адекватности. Ну это моё личное мнение. Все персонажи вымышлены. 8-)

ПС - толи дело в Монголии. Там на каждого жителя счёт с дивидендами. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 17.10.2025 - 23:53]
Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1805
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 23:58
#9512
Цитата:
maxsaf:
ОТРЕАГИРОВАЛИ на моё сообщение. Я НЕ посмотрел ваше видео

точнее вы сами отреагировали и не посмотрели . сами как всегда все сами .
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29055
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 00:13
#9513
Цитата:
YESNO:
точнее вы сами отреагировали и не посмотрели . сами как всегда все сами .

Да просто признайтесь уже, что вы не знаете, как в двух словах описать своё видео, не вызвав при этом стойкое желание не смотреть его :lol: Решили взять интригой :-)
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7696
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 11:20
#9514
Друзья, всем желаю хороших и удачных выходных, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Опять поуехавщие в более цивилизованные страны жгут.
Эх, если бы социализм как альтернатива капитализму довольно быстро не сдулся, всё было бы иначе. Наверное и никаких поуехавщих не было.

Цитата:
maxsaf:
Да просто признайтесь уже, что вы не знаете, как в двух словах описать своё видео, не вызвав при этом стойкое желание не смотреть его Решили взять интригой


Страна рабов, страна господ... строка из стихотворения Михаила Лермонтова (1841 год), по происшествию более 150 лет, если сравнить ситуацией со-слов покойного Константина Анатольевича Крылова, что изменилось?

В видео К.А.Крылов говорит: Антинациональное государство – это государство, в котором существует одна наиболее угнетаемая нация. В нашем случае это национальное большинство – русские. Дальше существует пирамида народов. Некоторые нации также угнетаются, некоторые имеют несколько большие права и используются, как например ситхи использовались в Индии для того, чтобы держать в покорности и страхе коренное население. А сверху сидит антинациональная элита, главным свойством которой является даже не то, что она по крови какая-то другая, а то, что она абсолютно другая по духу. Она воспринимает население, как быдло, рабов, стадо. А себя она воспринимает как господ, которые должны управлять этим «быдлом» исключительно для себя 8-) 8-) 8-)
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1899
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 13:05
#9515
Цитата:
Kairat stayer:
Эх, если бы социализм как альтернатива капитализму довольно быстро не сдулся, всё было бы иначе.

У социализма есть одна беда - для него сначала денег заработать надо. А с голым задом херня выйдет а не социализм что и произошло собственно.
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7696
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.10.25 - 14:25
#9516
Цитата:
Карачун:
У социализма есть одна беда - для него сначала денег заработать надо. А с голым задом херня выйдет а не социализм что и произошло собственно.


При советах теоретически, всё для строительства - РАЯ действительно было.

На мой взгляд, социализм рухнул не из-за бедности, ресурсов было очень много, деньги можно было напечатать, нефть, газ и другие ресурсы добывали и продавали, можно было построить РАЙ. Людям обещали одно, а дали другое, гонка вооружений, противостояние с США и Западом. Вместе с тем, были - бесплатное образование, медицина, массовая культура и.т.д. признанные во всём мире, при этом перед развалом не хватало товаров.

Сейчас вона - поуехавщие хвастаются, мол у них порядок, дороги, медицина, образование на должном уровне, теперь мол свои "булочки" в цивилизованных странах греем, уехали в свой капитализм, нашли себе РАЙ :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Kairat stayer, 18.10.2025 - 15:33]
