maxsaf:

Да просто признайтесь уже, что вы не знаете, как в двух словах описать своё видео, не вызвав при этом стойкое желание не смотреть его Решили взять интригой

Друзья, всем желаю хороших и удачных выходных, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Опять поуехавщие в более цивилизованные страны жгут.Эх, если бы социализм как альтернатива капитализму довольно быстро не сдулся, всё было бы иначе. Наверное и никаких поуехавщих не было.Цитата:Страна рабов, страна господ... строка из стихотворения Михаила Лермонтова (1841 год), по происшествию более 150 лет, если сравнить ситуацией со-слов покойного Константина Анатольевича Крылова, что изменилось?В видео К.А.Крылов говорит: Антинациональное государство – это государство, в котором существует одна наиболее угнетаемая нация. В нашем случае это национальное большинство – русские. Дальше существует пирамида народов. Некоторые нации также угнетаются, некоторые имеют несколько большие права и используются, как например ситхи использовались в Индии для того, чтобы держать в покорности и страхе коренное население. А сверху сидит антинациональная элита, главным свойством которой является даже не то, что она по крови какая-то другая, а то, что она абсолютно другая по духу. Она воспринимает население, как быдло, рабов, стадо. А себя она воспринимает как господ, которые должны управлять этим «быдлом» исключительно для себя