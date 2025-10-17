Отправлено: - 23:22

Карачун:

Серьёзно, вы эту мантру сами себе читаете

Карачун:

Загнанный в микрокредиты народ понятия не имеет как выглядит модная сумка, туфли или прочая ерунда. Им не до этого.

Карачун:

а значит даже если у него и есть микрокредит то он не так чтобы сильно его напрягает.

[Исправлено: Эл-починно, 18.10.2025 - 00:24]

Цитата:Ни в коем случае.Цитата:Зря вы так их недооцениваете, не все одинаковы, есть среди них и разбирающиеся.Цитата:Про этих или тех (кого не напрягает) и речи не было.ПС- если и эти берут, то вопрос в адекватности в квадрате. Зачем? Если бабло и так есть? !