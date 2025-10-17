Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тимур ГАФУРОВ: Дьявол носит Prada...
Отправлено: 17.10.25 - 15:22
…и кроется в деталях. Особенности покроя и стиля активно обсуждают сейчас казахстанцы в соцсетях. Причем создается впечатление, что популярную пословицу комментаторы воспринимают радикально: у нас по одежке и встречают, и провожают, оставляя категорию ума за скобками.
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дьявол носит Prada...
Отправлено: 17.10.25 - 15:22
Мое мнение - пусть ходят в чем хотят, пусть сначала жизнь страны улучшат.
А то сидят все в люксе по уши и думы думают, увеличить ли пособия на 500 тг или жирно будет. Люди уже продукты в рассрочку покупают, а этим все бренды подавай. Из-за таких министров у нас и средняя зарплата по стране превышает (или около того) полмиллиона.
Естессна, гнев пробуждают, деньги не знают, куда деть, а нам говорят про затягивание поясов, про декларирование доходов, а то мало ли, где копейка неучтенная . с себя надо начинать, уважаемые.
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дьявол носит Prada...
Отправлено: 17.10.25 - 18:10
Цитата:
Она должна вызывать восторг, а не зависть. Дорогими и нелепыми аксессуарами можно лишь подчеркнуть небрежное отношение к деньгам, плывущим в руки рекой, когда вокруг уголовные дела повсеместно, а такие монстры, как "СК Фармация" под следствием. Всеобщее одобрение вызывает качественно подобранная вещь за малую цену - это еще надо уметь. Когда вокруг тебя люди пытаются выжить - ни один предмет одежды или аксессуар не вызовет восторга, а гнев праведный - запросто.
Она должна вызывать восторг, а не зависть. Дорогими и нелепыми аксессуарами можно лишь подчеркнуть небрежное отношение к деньгам, плывущим в руки рекой, когда вокруг уголовные дела повсеместно, а такие монстры, как "СК Фармация" под следствием. Всеобщее одобрение вызывает качественно подобранная вещь за малую цену - это еще надо уметь. Когда вокруг тебя люди пытаются выжить - ни один предмет одежды или аксессуар не вызовет восторга, а гнев праведный - запросто.
Re: Тимур ГАФУРОВ: Дьявол носит Prada...
Отправлено: 17.10.25 - 22:30
//Сначала критике подвергли министра здравоохранения РК Акмарал АЛЬНАЗАРОВУ - попало ей и за сумку Fendi по $6 000, и за туфли Valentino по $1 000, и за туфли Ferragamo за $1 тыс//
А что не так, правильно попало. Народ загоняют по микрокредиты, а тут жируют, причём открыто. Что не так? Сами напрашиваются. И я так думаю следующий бунт не за горами.
Тимур ГАФУРОВ: Дьявол носит Prada...
Отправлено: 17.10.25 - 22:35
//Но позже оказалось, что принять негатив от общественности рискует и человек, который никакого отношения к госслужбе не имеет. Бывший советник министра энергетики, эксперт нефтегазового рынка Олжас БАЙДИЛЬДИНОВ заявил, что проезд в автобусах в Астане и Алматы должен стоить 500 тенге.//
Ну не умных людей и так хватает, а когда ещё такие, как бывшие даже не министр, а только советник, такие глупости говорит, вполне понятно, что народу это не понравится. Сам то он наворовал достаточно.
ПС - а на автобусах, так вообще наверное ну просто очень давно не ездил, да и на такси думаю тоже. Тут полная потеря реальности. Таких в клинику на принудительное лечение отправлять нужно.
Тимур ГАФУРОВ: Дьявол носит Prada...
Отправлено: 17.10.25 - 23:11
Цитата:
Серьёзно, вы эту мантру сами себе читаете или таки пытаетесь нам тут, на месте, свет истины донести? Загнанный в микрокредиты народ понятия не имеет как выглядит модная сумка, туфли или прочая ерунда. Им не до этого. Микрокредит нужно обслуживать а значит нужно работать. А если человек может определить какой элемент одежды от какого бренда, значит у него находится время порыться в этих ваших тырнетах, а значит он не так чтобы много работает, а значит даже если у него и есть микрокредит то он не так чтобы сильно его напрягает.
Фактически это называется просто - зависть. На минуточку даже указанная зарплата "около миллиона тенге" в месяц позволяет купить туфли за 1к долларов.
Эл-починно:
загоняют по микрокредиты,
загоняют по микрокредиты,
Тимур ГАФУРОВ: Дьявол носит Prada...
Отправлено: 17.10.25 - 23:22
Цитата:
Ни в коем случае.
Цитата:
Зря вы так их недооцениваете, не все одинаковы, есть среди них и разбирающиеся. Цитата:
Про этих или тех (кого не напрягает) и речи не было.
ПС- если и эти берут, то вопрос в адекватности в квадрате. Зачем? Если бабло и так есть? !
Карачун:
Серьёзно, вы эту мантру сами себе читаете
Серьёзно, вы эту мантру сами себе читаете
Цитата:
Карачун:
Загнанный в микрокредиты народ понятия не имеет как выглядит модная сумка, туфли или прочая ерунда. Им не до этого.
Загнанный в микрокредиты народ понятия не имеет как выглядит модная сумка, туфли или прочая ерунда. Им не до этого.
Зря вы так их недооцениваете, не все одинаковы, есть среди них и разбирающиеся. Цитата:
Карачун:
а значит даже если у него и есть микрокредит то он не так чтобы сильно его напрягает.
а значит даже если у него и есть микрокредит то он не так чтобы сильно его напрягает.
Тимур ГАФУРОВ: Дьявол носит Prada...
Отправлено: 17.10.25 - 23:39
maxsaf прав, вы найдите в Европе такое выпендривание и кочевряжинье. Там всё скромно, эстетично, дорого, но без преувеличений и выёживаний.
Тимур ГАФУРОВ: Дьявол носит Prada...
Отправлено: 18.10.25 - 00:26
Цитата:
Вы тоже тратите пол-зарплаты на обувь?
Цитата:
Вот именно. Не уважение, не восторг а тупо зависть, которая может перерасти в нечто похуже:
Цитата:
Карачун:
На минуточку даже указанная зарплата "около миллиона тенге" в месяц позволяет купить туфли за 1к долларов
На минуточку даже указанная зарплата "около миллиона тенге" в месяц позволяет купить туфли за 1к долларов
Цитата:
Карачун:
Фактически это называется просто - зависть.
Фактически это называется просто - зависть.
Цитата:
Эл-починно:
следующий бунт не за горами.
следующий бунт не за горами.
Тимур ГАФУРОВ: Дьявол носит Prada...
Отправлено: 18.10.25 - 01:35
Цитата:
давайте подумаем без эмоций. если есть микрокредитные организации (а они есть и их дохрена), если банки выдают потребительские кредиты и псевдорассрочки, то не по доброте душевной же они это делают. значит прибыль есть, население может обслуживать свои обязательства, деньги возвращают. а вот нафига население берет кредиты (подстегивая тем самым инфляционные процессы) вместо того чтобы подождать и накопить это да, вопрос со звездочкой.
Цитата:
ничего в европе искать не стану, поскольку в данном случае это не имеет смысла. у меня нет иллюзий в отношении любого из выкидышей совка, как бы он не назывался. от осинки не родятся апельсинки.
Цитата:
по-зарплаты скорее всё же нет, а вот часть накоплений в эквиваленте половины зарплаты вполне могу если обувь будет отвечать всем предъявляемым мной к ней требованиям, но у нас и за 150 и за 35-40 продается одинаковый "второй сорт. не брак" а на надписи и "соизмерение длины" сумм указанных на ценнике мне глубоко по... поэтому выбираю второй диапазон.
Эл-починно:
Зачем? Если бабло и так есть? !
Зачем? Если бабло и так есть? !
Цитата:
Эл-починно:
вы найдите в Европе такое выпендривание и кочевряжинье.
вы найдите в Европе такое выпендривание и кочевряжинье.
Цитата:
maxsaf:
Вы тоже тратите пол-зарплаты на обувь?
Вы тоже тратите пол-зарплаты на обувь?
