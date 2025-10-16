У каждого гражданина Монголии теперь есть накопительный счет
19 апреля 2024 года парламент Монголии принял Закон «О Фонде национального благосостояния».
В рамках реализации данного закона правительство Монголии на заседании правительства 20 декабря 2024 года обсудило и одобрило проект порядка создания, ведения и расходования индивидуальных сберегательных счетов.
С вступлением в силу Закона о Фонде национального благосостояния и утверждённых положений, природные богатства Монголии теперь станут собственностью всех граждан.
С сегодняшнего дня для каждого гражданина будет создан накопительный счёт, доступ к которому будет осуществляться через электронную платформу E-Mongolia.
В результате все 3,5 миллиона граждан Монголии теперь имеют сберегательный счёт, и каждый гражданин получит дивиденды в размере 135 000 тугриков.
Накопительный фонд состоит из до 34% дивидендов горнодобывающих компаний, а средства предназначены для расходования на здравоохранение, образование и жильё граждан .
Граждане могут проверить информацию о своих накопительных счетах через раздел «Фонд национального благосостояния «Чингисхан»» в своем профиле на платформе E-Mongolia.
YESNO: «Фонд национального благосостояния «Чингисхан»»
Как это так: - монголы приватизировали имя ЧИНГИЗХАНА ??? Вот ПЛАГИАТОРЫ. А, как же ТЕОРИЯ всемирно и широко известных в очень УЗКИХ кругах, казахских учёных, о принадлежности ПОТРЯСАТЕЛЯ вселенной именно к казахской нации ???
Что и ожидалось, для нас, для моего русского мира этот человек по фамилии Хазанов стал предателем и врагом! А что еще можно ожидать от человека, который портрет Пугачевой у себя в офисе сохранил? Путин не допустит тут предателей!!
Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать