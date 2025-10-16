НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
1
§ 111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.10.25 - 15:09
#9496
Хех, в России оказывается есть еще адекватные люди


§ Мишаня
§ Мишаня
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.10.25 - 21:44
#9497
Цитата:
111:
Хех, в России оказывается есть еще адекватные люди

Нету их. Они уже арестованы.
Y
§ YESNO
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 00:32
#9498
У каждого гражданина Монголии теперь есть накопительный счет

19 апреля 2024 года парламент Монголии принял Закон «О Фонде национального благосостояния».

В рамках реализации данного закона правительство Монголии на заседании правительства 20 декабря 2024 года обсудило и одобрило проект порядка создания, ведения и расходования индивидуальных сберегательных счетов.

С вступлением в силу Закона о Фонде национального благосостояния и утверждённых положений, природные богатства Монголии теперь станут собственностью всех граждан.

С сегодняшнего дня для каждого гражданина будет создан накопительный счёт, доступ к которому будет осуществляться через электронную платформу E-Mongolia.

В результате все 3,5 миллиона граждан Монголии теперь имеют сберегательный счёт, и каждый гражданин получит дивиденды в размере 135 000 тугриков.

Накопительный фонд состоит из до 34% дивидендов горнодобывающих компаний, а средства предназначены для расходования на здравоохранение, образование и жильё граждан .

Граждане могут проверить информацию о своих накопительных счетах через раздел «Фонд национального благосостояния «Чингисхан»» в своем профиле на платформе E-Mongolia.
A
§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 09:09
#9499
Цитата:
YESNO:
«Фонд национального благосостояния «Чингисхан»»


Как это так: - монголы приватизировали имя ЧИНГИЗХАНА ??? Вот ПЛАГИАТОРЫ.
А, как же ТЕОРИЯ всемирно и широко известных в очень УЗКИХ кругах, казахских учёных, о принадлежности ПОТРЯСАТЕЛЯ вселенной именно к казахской нации ???
1
§ 111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 12:39
#9500
Цитата:
Мишаня:

Цитата:
Нету их. Они уже арестованы.



Поикольно
1
§ 111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 17:36
#9501
Что и ожидалось, для нас, для моего русского мира этот человек по фамилии Хазанов стал предателем и врагом!
А что еще можно ожидать от человека, который портрет Пугачевой у себя в офисе сохранил?
Путин не допустит тут предателей!!

Y
§ YESNO
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 18:43
#9502
§ maxsaf
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 19:18
#9503
Цитата:
YESNO:

Принципиально не смотрю, когда кидают видео без объяснений. Зачем это тут? Что это?
Y
§ YESNO
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 19:29
#9504
Флуд и оффтопик
какие могут быть объяснения ?
какие вопросы - зачем ?
у всех есть всегда выбор .
что не так ?
сделали выбор или нет ваше право
§ Эл-починно
§ Эл-починно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 19:37
#9505
Цитата:
YESNO:
у всех есть всегда выбор . что не так ? сделали выбор или нет ваше право

Странный у вас выбор, форум НГ общение.
Я бы где ни будь, на берегах Гавайи, Мальдивы, Австралиb, да много ещё чего, сделал бы свой выбор. :lol: :-o

ПС - выбор, это когда есть из чего выбирать, а всё остальное обречённость. ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 17.10.2025 - 21:00]
Y
§ YESNO
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 20:11
#9506
Цитата:
Эл-починно:
Цитата:
выбор, это когда есть из чего выбирать, а всё остальное обречённость

если вы обречены то на других кто так не думает это не распространяется .

Цитата:
Странный у вас выбор

а где я про свой выбор написал .
я всего лишь про выбор просмотра .
и что солнце завтра не будет что кто то заявит что он не посмотрит и топнет ножкой .
§ Эл-починно
§ Эл-починно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 20:15
#9507
Проехали и исправили :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 17.10.2025 - 21:25]
§ Эл-починно
§ Эл-починно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 20:27
#9508
Цитата:
Мишаня:
Нету их. Они уже арестованы.

Да ну! А кто тут тогда строчит? :lol:
§ Эл-починно
§ Эл-починно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 21:04
#9509
XML / RSS