Courtyard by Marriott на берегу Тобола - В Костанае и возле него планируют построить три гостиницы. И все три вызывают вопросы
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52763
Отправлено: 17.10.25 - 16:29
Отправлено: 17.10.25 - 16:29
23 июля, во время рабочей поездки по Костанаю, аким области Кумар АКСАКАЛОВ сообщил журналистам, что в областном центре планируется строительство нескольких гостиниц: на берегу Тобола, возле триатлон-парка и термапарка. «НГ» решила выяснить, на каком этапе эти планы и насколько они соответствуют законодательству РК.
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
852
Отправлено: 17.10.25 - 16:29
вот нафига нам в городе еще гостиницы? Неужели других мыслей у толстосумов и в акимате нет?
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1866
Отправлено: 17.10.25 - 17:58
Дома посносили.
Город заполонили бездомные собаки.
Везде пыль, вместо деревьев - "зубочистки" кронированные.
Все в камне, стекле и бетоне.
Дома - как под копирку
Дороги в аховом состоянии.
Фонари ночью не дают свет
Коммуникации изношены.
Нет автовокзала
Автобусы ходят через *одно место*
Снег повалил деревья - две недели не могут ликвидировать последствия.

НО!!!
Городу нужны гостиницы!!!

Очнитесь там; школы и сады бы лучше строили!
Человейникам даете зеленый свет, пивнухи растут, как на дрожжах. О детях кто думать будет? Город пухнет, какие к чертям отели?
M
Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
14
Отправлено: 17.10.25 - 18:03
vofkakst, ещё городу переименования нужны, и чем больше, тем лучше. А вы со всякой ерундой - коммуникации, автобусы, дороги...
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10438
Отправлено: 17.10.25 - 18:49
Центральной канализации там нет,а куда отходы жизнедеятельности будут сливать?Септик построят и гавновозами будут откачивать,ил по дну тобола трубу проложат?
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1866
Отправлено: 17.10.25 - 19:40
Цитата:
Messer:

Каюсь, забыл
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1866
Отправлено: 17.10.25 - 19:41
Цитата:
Добринцофф:
куда отходы жизнедеятельности

А Тобол вам зачем?)
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8459
Отправлено: 17.10.25 - 19:58
Цитата:
рихард:
Неужели других мыслей


Нет, конечно: - надо быть в ТЕМЕ:- всякого акима ( не важно при этом- аким области или аким сельского мухосранска) АП оценивает по нескольким параметраам, то есть его ПРЕСЛОВУТЫЙ рейтинг: - количество рабочих мест, количество безработных, сумма привлечённых инвестиции( гостиница стоимостью ДЕВЯТЬ ЯРДОВ- лакомый кусочек в его рейтинге) и ещё пару параметров.
И ему (акиму области или села) неважно: - что будет ПОТОМ с этой гостинецей- окупиться она или не окупиться - хоть трава не расти- главное ИНВЕСТИЦИИ .
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10438
Отправлено: 17.10.25 - 20:39
Цитата:
ACROS:
И ему (акиму области или села) неважно: - что будет ПОТОМ с этой гостинецей- окупиться она или не окупиться - хоть трава не расти- главное ИНВЕСТИЦИИ .

Ну так это само собой,аким и не должен просчитывать коммерческие риски,считать должны те кто строит.
Главное что бы потом когда их затопит, не ныли как "Апельсин" спасите помогите дайте нам денег с бюджета.
