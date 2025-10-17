Re: Мораторий на повышение цен на бензин вводят в Казахстане

Отправлено: - 13:43

Мораторий это понятно, теперь главное контроль обеспечить, цену если забирать нельзя, будут разбавлять, недоливать и так далее, чудес не бывает, их воздуха ничего не берётся (это если рост обоснован) а если рост тупо от жадности тогда нужен либо тотальный контроль, либо национализация, то есть возврат под контроль государства, при этом коррупцию нужно держать в узде, чтобы как в спк сахар не тырили по гаражам