≡ Мораторий на повышение цен на бензин вводят в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52761
Мораторий на повышение цен на бензин вводят в Казахстане
Отправлено: 17.10.25 - 12:45
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с членами правительства и руководителями госорганов по выполнению поручения Президента о реализации программы экономических реформ в интересах граждан
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46353
Re: Мораторий на повышение цен на бензин вводят в Казахстане
Отправлено: 17.10.25 - 12:45
#1
Назарбаев помнится три года дал без налогов и цены были при всем при этом, очень небольшие.
А тут что будет после первого квартала, настоящий ценовой ад и нормуль
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
531
Re: Мораторий на повышение цен на бензин вводят в Казахстане
Отправлено: 17.10.25 - 13:43
#2
Мораторий это понятно, теперь главное контроль обеспечить, цену если забирать нельзя, будут разбавлять, недоливать и так далее, чудес не бывает, их воздуха ничего не берётся (это если рост обоснован) а если рост тупо от жадности тогда нужен либо тотальный контроль, либо национализация, то есть возврат под контроль государства, при этом коррупцию нужно держать в узде, чтобы как в спк сахар не тырили по гаражам
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1862
Мораторий на повышение цен на бензин вводят в Казахстане
Отправлено: 17.10.25 - 14:04
#3
Ну за 5 недель 4 подорожания - это, конечно, сильно, и говорит о стабильности
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17034
Re: Мораторий на повышение цен на бензин вводят в Казахстане
Отправлено: 17.10.25 - 14:39
#4
Мораторий - шмораторий.
Через месяц скажут цены отпускаем потому что появился дефицит и плюс злые россияне стали вывовозить наш дешёвый бензин)

Вобщем не че нового. Зря кормили болошаковцев.
