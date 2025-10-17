НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новый запрет на ввоз куриных яиц подготовили в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52761
Новый запрет на ввоз куриных яиц подготовили в Казахстане
Отправлено: 17.10.25 - 13:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство сельского хозяйства предлагает продлить запрет на ввоз куриных яиц в Казахстан. Отмечается, что запрет на ввоз куриных яиц принимается в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1862
Re: Новый запрет на ввоз куриных яиц подготовили в Казахстане
Отправлено: 17.10.25 - 13:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 в целях поддержки отечественных товаропроизводителей


А есть гарантия, что местные не обуреют, и цены не задерут?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Домовенок

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS