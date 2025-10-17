Отправлено: - 11:26

Добринцофф:

Только вчера заходила соседка просила занать денег для погашения вот такого микрокредита

Цитата:Да я их не понимаю. Ну если у тебя щас нету денег, чем вы завтра будите возвращать кредит.Ну не выгребаешь если свой бюджет. Пересмотри свои затраты. Научитесь жить по средствам. Где можно сократить.А то заходит в магазин в дырявых штанах и говорит нету денег на одежду. Зато покупает каждый день пачку сигарет за 1500т.и и две бутылки пива.