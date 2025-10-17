НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Монтаж, демонтаж, диагностика - Казахстанец занял второе место на TurkicSkills 2025 и вдохновил костанайских студентов своим примером
 
 
Монтаж, демонтаж, диагностика - Казахстанец занял второе место на TurkicSkills 2025 и вдохновил костанайских студентов своим примером
Отправлено: 17.10.25 - 12:29
Артём Кузнецов выступал в компетенции «Обслуживание и ремонт легковых автомобилей». Победителем стал участник из Венгрии, опередив его на 2 балла. Разрыв минимальный, поэтому результат Кузнецова считают одним из самых высоких за всю историю участия казахстанцев в этом чемпионате.
Читать новость

Re: Монтаж, демонтаж, диагностика - Казахстанец занял второе...
Отправлено: 17.10.25 - 12:29
#1
Цитата:///Студентом из Актау Артём КУЗНЕЦОВ///

Наверное, правильней будет: - СТУДЕНТ.... и далее по тексту.
Re: Монтаж, демонтаж, диагностика - Казахстанец занял второе...
Отправлено: 17.10.25 - 13:00
#2
хоть бы вкратце рассказал монтаж/демонтаж/диагностика чего, двигателя? ходовки?
Re: Монтаж, демонтаж, диагностика - Казахстанец занял второе...
Отправлено: 17.10.25 - 13:06
#3
Цитата:
ACROS:
Наверное, правильней будет

Исправил. Спасибо
  Быстрый ответ в эту тему
Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: Нет

