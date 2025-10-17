Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Монтаж, демонтаж, диагностика - Казахстанец занял второе место на TurkicSkills 2025 и вдохновил костанайских студентов своим примером
Монтаж, демонтаж, диагностика - Казахстанец занял второе место на TurkicSkills 2025 и вдохновил костанайских студентов своим примером
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать