"Заняты на работе": тысячи казахстанцев признались, что не могут уделять время детям
В Казахстане провели масштабный социологический опрос в рамках Индекса благополучия детей. Почти 14 процентов родителей признались, что из-за занятости на работе не могут проводить со своими детьми достаточно времени. Среди них и родители Костанайской области.
Re: "Заняты на работе": тысячи казахстанцев...
Цитата:
круглосуточную линию 111

Да, звондайте , ұялмаңыз( не стесняйтесь)..
