Отправлено: 17.10.25 - 00:32
У каждого гражданина Монголии теперь есть накопительный счет
19 апреля 2024 года парламент Монголии принял Закон «О Фонде национального благосостояния».
В рамках реализации данного закона правительство Монголии на заседании правительства 20 декабря 2024 года обсудило и одобрило проект порядка создания, ведения и расходования индивидуальных сберегательных счетов.
С вступлением в силу Закона о Фонде национального благосостояния и утверждённых положений, природные богатства Монголии теперь станут собственностью всех граждан.
С сегодняшнего дня для каждого гражданина будет создан накопительный счёт, доступ к которому будет осуществляться через электронную платформу E-Mongolia.
В результате все 3,5 миллиона граждан Монголии теперь имеют сберегательный счёт, и каждый гражданин получит дивиденды в размере 135 000 тугриков.
Накопительный фонд состоит из до 34% дивидендов горнодобывающих компаний, а средства предназначены для расходования на здравоохранение, образование и жильё граждан .
Граждане могут проверить информацию о своих накопительных счетах через раздел «Фонд национального благосостояния «Чингисхан»» в своем профиле на платформе E-Mongolia.