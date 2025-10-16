НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 634 из 634«1...632633634
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46350
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.10.25 - 15:09
#9496
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех, в России оказывается есть еще адекватные люди


Профайл
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1347
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.10.25 - 21:44
#9497
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хех, в России оказывается есть еще адекватные люди

Нету их. Они уже арестованы.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1801
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.10.25 - 00:32
#9498
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У каждого гражданина Монголии теперь есть накопительный счет

19 апреля 2024 года парламент Монголии принял Закон «О Фонде национального благосостояния».

В рамках реализации данного закона правительство Монголии на заседании правительства 20 декабря 2024 года обсудило и одобрило проект порядка создания, ведения и расходования индивидуальных сберегательных счетов.

С вступлением в силу Закона о Фонде национального благосостояния и утверждённых положений, природные богатства Монголии теперь станут собственностью всех граждан.

С сегодняшнего дня для каждого гражданина будет создан накопительный счёт, доступ к которому будет осуществляться через электронную платформу E-Mongolia.

В результате все 3,5 миллиона граждан Монголии теперь имеют сберегательный счёт, и каждый гражданин получит дивиденды в размере 135 000 тугриков.

Накопительный фонд состоит из до 34% дивидендов горнодобывающих компаний, а средства предназначены для расходования на здравоохранение, образование и жильё граждан .

Граждане могут проверить информацию о своих накопительных счетах через раздел «Фонд национального благосостояния «Чингисхан»» в своем профиле на платформе E-Mongolia.
Профайл
Страница 634 из 634«1...632633634
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS