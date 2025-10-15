Отправлено: - 22:49

сайлау курманов:

никто не может утверждать где и когда чел получил увечия, может он падад на той же остановке

Цитата:С такими увечиями вряд ли он спокойно доехал до трезвяка и находился там. А если приехал, то должен был быть освидетельствован. Суд примет все к рассмотрению, но есть подозрение, что алкач оприходован в трезвяке. Поэтому санитар пусть несет ответственность по закону. Суд беспристрастен, его задабривать в этом случае некому!