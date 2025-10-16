Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 00:32

У каждого гражданина Монголии теперь есть накопительный счет



19 апреля 2024 года парламент Монголии принял Закон «О Фонде национального благосостояния».



В рамках реализации данного закона правительство Монголии на заседании правительства 20 декабря 2024 года обсудило и одобрило проект порядка создания, ведения и расходования индивидуальных сберегательных счетов.



С вступлением в силу Закона о Фонде национального благосостояния и утверждённых положений, природные богатства Монголии теперь станут собственностью всех граждан.



С сегодняшнего дня для каждого гражданина будет создан накопительный счёт, доступ к которому будет осуществляться через электронную платформу E-Mongolia.



В результате все 3,5 миллиона граждан Монголии теперь имеют сберегательный счёт, и каждый гражданин получит дивиденды в размере 135 000 тугриков.



Накопительный фонд состоит из до 34% дивидендов горнодобывающих компаний, а средства предназначены для расходования на здравоохранение, образование и жильё граждан .



Граждане могут проверить информацию о своих накопительных счетах через раздел «Фонд национального благосостояния «Чингисхан»» в своем профиле на платформе E-Mongolia.