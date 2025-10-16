Люди гибнут за металл? - Проект разработки месторождения золота в Житикаринском районе будут обсуждать в конце октября. Местные жители обратились к депутатам Парламента

Отправлено: - 21:37

Понять людей можно. Но надо подождать проект. Может всех отселят, либо локация до́бычи будет не там, где ее ждут люди. Власть не враг своему народу, шатать трубы не станет, отвод земель для недропользователя будет!