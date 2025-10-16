НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Люди гибнут за металл? - Проект разработки месторождения золота в Житикаринском районе будут обсуждать в конце октября. Местные жители обратились к депутатам Парламента
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52754
Люди гибнут за металл? - Проект разработки месторождения золота в Житикаринском районе будут обсуждать в конце октября. Местные жители обратились к депутатам Парламента
Отправлено: 16.10.25 - 20:03
- Влияние вредных веществ на организм не проявляется сразу. – прокомментировал представитель экологического ОО «Ноосфера» Виктор БЕЗВУГЛЯК. - Всё накапливается постепенно, а затем выливается в серьёзные заболевания, в том числе онкологические.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1169
Re: Люди гибнут за металл? - Проект разработки месторождения...
Отправлено: 16.10.25 - 20:03
#1
По Конституции РК, местный маслихат обязан отстаивать интересы населения региона, которому основной закон дал ему такие права. Где он вместе с прокурором? А тут спасение утопающего, дело самого утопающего!
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1505
Re: Люди гибнут за металл? - Проект разработки месторождения...
Отправлено: 16.10.25 - 20:21
#2
Ну не знаю, меня бы в такой ситуации мысли о маме вряд ли остановили. :lol:
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1347
Люди гибнут за металл? - Проект разработки месторождения золота в Житикаринском районе будут обсуждать в конце октября. Местные жители обратились к депутатам Парламента
Отправлено: 16.10.25 - 21:37
#3
Понять людей можно. Но надо подождать проект. Может всех отселят, либо локация до́бычи будет не там, где ее ждут люди. Власть не враг своему народу, шатать трубы не станет, отвод земель для недропользователя будет!
