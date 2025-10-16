НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Костанайский подросток сбежал из дома с 2,5 млн тенге. Нашли его в Акмолинской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52754
Костанайский подросток сбежал из дома с 2,5 млн тенге. Нашли его в Акмолинской области
Отправлено: 16.10.25 - 20:12
15-летний парень несколько дней числился пропавшим в Костанайской области. Со слов родителей, юноша вышел из дома, чтобы отнести книгу знакомому, и не вернулся. Родные безуспешно пытались разыскать его самостоятельно, после чего обратились в полицию.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7792
Re: Костанайский подросток сбежал из дома с 2,5 млн тенге. Нашли...
Отправлено: 16.10.25 - 20:12
#1
Выяснилось, что подросток заказал поездку
Какой он подросток,в его возрасте я работал грузчиком на гормолзаводе,лаборантка сиськами трясла размешивая сметану в огромных чанах попутно намекая на интим, но я за маму переживал,она будет волноваться и звонить на кп завода если задержусь
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8452
Re: Костанайский подросток сбежал из дома с 2,5 млн тенге. Нашли...
Отправлено: 16.10.25 - 21:16
#2
Цитата:
сайлау курманов:
намекая на интим, но я


Я бы вдул ей::- прямо там возле чана и домой бы успел.
