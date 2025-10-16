НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Иностранного водителя со штрафами на полмиллиона тенге задержали в Костанае
 
 
Иностранного водителя со штрафами на полмиллиона тенге задержали в Костанае
Отправлено: 16.10.25 - 15:48
Водителя автомобиля Hyundai Solaris с иностранным учетом, который совершил многочисленные нарушения, остановили 14 октября. За рулем находился житель одной из соседних стран, за которым числилось 37 административных нарушений.
Читать новость

Re: Иностранного водителя со штрафами на полмиллиона тенге...
Отправлено: 16.10.25 - 15:48
Как же он границу пересекал? Недавно кто-то на т-токе вел прямой эфир из машины дорожной полиции,так экипаж тщательно всматриваются в монитор, там ИИ следит за потоком движущихся авто и их номера светятся в квадратихах,автоматом выставляются нарушители и должники. Попутно сливаются видосы из камер наблюдения и сообщения из центрального пункта.
