≡ Ошибка строителей - Почему из газовых труб потекла вода в частном секторе Костаная, объяснили в "QazaqGazAimaq"
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52751
Ошибка строителей - Почему из газовых труб потекла вода в частном секторе Костаная, объяснили в "QazaqGazAimaq"
Отправлено: 16.10.25 - 13:49
Бригада приостановила подачу газа в 7 домов - №№ 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72. Распределительный надземный газопровод очистили от воды и восстановили его работоспособность.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7791
Re: Ошибка строителей - Почему из газовых труб потекла вода в...
Отправлено: 16.10.25 - 13:49
#1
Видимо надо весь газопровод рвзобрать и собрать заново. Какие-то лохи собирались котел подключить и перепутали подачу Газа со вторым контуром водогрейки и в трассу попала вода,иначе откуда последней взяться, прямо как диверсия какая то
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8451
Re: Ошибка строителей - Почему из газовых труб потекла вода в...
Отправлено: 16.10.25 - 14:10
#2
Цитата:
сайлау курманов:
Какие-то лохи собирались котел подключить


Там же простые бригады не работают: - у всех должна быть ЛИЦЕНЗИЯ на проведение газопроводных работ- так вроде по правилам.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1896
Re: Ошибка строителей - Почему из газовых труб потекла вода в...
Отправлено: 16.10.25 - 15:18
#3
Цитата:
необходимо вызвать специализированную организацию по обслуживанию газового оборудования,

Ха-ха-ха, и приедет сливать воду ...та же самая организация что её туда и налила. А с такими навыками не факт что воды в газовых трубах не станет ещё больше. :lol:
Цитата:
ACROS:
так вроде по правилам.

По правилам так. А по факту ту лицензию хоть вы, хоть я можем получить. Это раз. Второе, найм работников на совести предприятия. Даже если у организации есть лицензия "по-честному", у конкретного работника или бригады её очень даже может не быть равно как и навыков и вообще представления о газовом оборудовании.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17027
Ошибка строителей - Почему из газовых труб потекла вода в частном секторе Костаная, объяснили в "QazaqGazAimaq"
Отправлено: 16.10.25 - 15:21
#4
Цитата:
Карачун:
может не быть равно как и навыков и вообще представления о газовом оборудовании.


У меня сосед всю жизнь таксовал. А тут знакомый его в газовую бригаду позвал. Теперь ездит по квартирам трубы варит)

И так во всех сферах у нас. Поэтому аварии, канализация по улицам бежит, дома трескаются и тд)
